Procuradoria-Geral do Estado desmente fake news sobre suspensão de eventos

A Procuradoria-Geral do Estado (PGE) informou, na noite deste domingo (13), que "é fake a informação que está circulando nas redes sociais sobre a publicação de um decreto do Governo do Estado do Pará suspendendo eventos no período de 15 de dezembro a 04 de janeiro".



Segundo a mensagem fake, que circula especialmente por meio do Whatsapp, eventos sociais e corporativos, privados ou públicos, em ambientes abertos ou fechados no Estado, estariam suspensos. A mensagem mentirosa cita que existe uma limitação de 15 pessoas para festas residenciais. E, ainda, prestou desinformação ao afirmar que as festas de réveillon estão proibidas. Tudo fake news!



"A PGE reforça que o Estado tem sinalizado, por meio do sistema de bandeiramento, as taxas de ocupação de leitos e de contaminação pela covid-19 em cada uma das regiões paraenses, e que todas as orientações referentes à prevenção contra a doença estão indicadas no Decreto Estadual 800/2020, ainda em vigor", explicou a nota da PGE.



"Além disso, informa que está a cargo das prefeituras a determinação sobre restrições sanitárias e de circulação no âmbito de seus territórios", completou a Procuradoria-Geral do Estado.