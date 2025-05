'Por Todas Elas' leva serviços gratuitos de saúde, cidadania e lazer em Ananindeua

Moradores do município de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, participaram nesta sexta-feira (9) de mais uma etapa do programa estadual “Por Todas Elas”. A edição especial, em celebração ao Dia das Mães (no próximo domingo), reuniu grande público e levou benefícios e serviços gratuitos de saúde, cidadania e lazer à comunidade do bairro Distrito Industrial.

Durante a programação, ocorrida na Escola Estadual Antônio Teixeira Gueiros, a vice-governadora do Pará e idealizadora do projeto, Hana Ghassan, destacou a importância da ação especial em homenagem às mães e suas famílias.

“Este é um programa criado para as mulheres, que visa cuidar da saúde e da autoestima delas, além de dar crédito e fomentar o empreendedorismo. Estamos aqui em Ananindeua nas vésperas do Dia das Mães, perto de onde as pessoas moram, porque é importante ter o Governo perto e cuidando das nossas mulheres e de todos. Desejo um feliz Dia das Mães para todas as mães, e que elas possam ter paz, união nos seus lares e muita saúde”, disse Hana Ghassan.

Consultas e exames - Ao longo da manhã, a programação ofereceu mais de 30 serviços gratuitos, como atendimentos médico e odontológico, exames oftalmológicos e escolhas de armação para a confecção de óculos de grau, testes rápidos para a detecção de doenças, vacinação, orientações de saúde para mulheres, exames de mamografia, ultrassom e PCCU (preventivo do câncer do colo uterino), além de encaminhamentos para exames e consultas especializadas no Hospital da Mulher, da rede pública estadual de saúde.

A programação contou ainda com emissão de documentos, atendimentos da Defensoria Pública do Estado, serviços de estética, sorteio de prêmios, atividades recreativas para crianças e jovens, shows musicais e entrega de benefícios do programa de microcrédito CredCidadão, iniciativa do governo do Estado voltada ao apoio a microempreendedores, que fortalece os negócios locais e a inclusão produtiva da população, sobretudo do público feminino, estimulando o empoderamento e a independência financeira de mulheres.

“Este é um grande programa que o Governo do Pará traz ao Distrito Industrial, hoje e amanhã,. São muitos serviços para as mulheres e toda a população, trazendo o Estado para perto da comunidade”, enfatizou a secretária de Estado de Articulação da Cidadania, Elieth Braga.

Oportunidades para a família - A esteticista Regina Jardim compareceu à programação com o filho Otávio, que aproveitou o espaço de recreação enquanto a mãe garantiu atendimentos de saúde. “Para nós, da comunidade, esta ação é muito importante, porque nem sempre temos tempo para sair de casa e ir para uma fila esperar por um atendimento. É mais difícil ainda para nós, mães atípicas. Aqui, nós podemos vir e trazer nossos filhos, aproveitar estes espaços destinados às crianças e fazer tudo o que for possível”, disse Regina.

A comerciante Rosane Pinto aproveitou a oportunidade para garantir a troca dos óculos de grau. “O atendimento foi excelente. Eu estava há muito tempo precisando desse serviço, e consegui nessa campanha. Há mais de dois anos meus óculos estavam desatualizados, e agora vai melhorar. Eu trabalho com o comércio e dependo dos óculos para tudo”, contou.

A programação “Por Todas Elas” prossegue neste sábado (10), a partir de 8h, na Escola Estadual Antônio Teixeira Gueiros (Avenida Zacarias de Assunção, s/n, ao lado da feira do Distrito Industrial). Mais informações podem ser consultadas no Instagram @seac.pa.