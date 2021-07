Por falta de doses, Belém suspende novamente a vacinação nesta terça

A Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) informou que, nesta terça-feira (06), não terá imunização contra a covid-19. O município disse que aguarda a chegada de novas doses para retomar o calendário vacinal na capital paraense.

"Caso novos imunizantes cheguem até esta terça-terça, nova etapa de vacinação será anunciada pela Sesma para ser retomada na quarta-feira, 7", informou, em nota.

Nesta segunda, em 24 pontos, a capital vacinou com a primeira dose adultos nascidos em 1986 e gestantes e lactantes acima de 18 anos com bebês nascidos entre julho de 2020 e julho de 2021. Também foi realizada a segunda chamada para pessoas nascidas entre 1962 e 1969 que perderam a vacinação.

Na lista dos grupos prioritários, também foi realizada a imunização com a primeira dose de jornalistas, no prédio do Sindicato dos Urbanitários do Pará, e dos carteiros, no prédio do Sindicato dos Correios.