Zucco escolhe cover de Elvis Presley como secretário de governo no Rio Grande do Sul

Feltrin, além de cover, é também empresário e já foi prefeito da cidade de Farroupilha, entre 2021 e 2024

O governador eleito do Rio Grande do Sul, Luciano Zucco (PL), anunciou na quinta-feira, 26, Fabiano Feltrin (PL), conhecido como cover do Elvis Presley, como secretário da pasta de Desenvolvimento Urbano, Habitação e Região Metropolitana.

Feltrin, além de cover, é também empresário e já foi prefeito da cidade de Farroupilha, entre 2021 e 2024. Este ano concorreu ao cargo de deputado estadual e ficou como suplente.

Depois de ser chamado por Zucco, Feltrin agradeceu a chapa eleita pela nomeação e afirmou estar feliz e determinado a fazer as transformações de que o Estado precisa.