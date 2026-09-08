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Política

Veja a agenda dos candidatos ao governo do Pará, nesta terça-feira (8)

Saiba as ações políticas programadas para hoje

O Liberal
fonte

Palácio do Governo do Pará na avenida Almirante Barroso, no bairro do Souza, em Belém (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

Araceli Lemos  

10h - Reunião com coordenadores de campanha

15h - Gravação de conteúdo para o horário eleitoral gratuito e para as redes sociais

18h30 - Plenária de Educação em apoio à candidatura de Marinor Brito à deputada estadual

20h - Inauguração da Casa Leila, candidata à deputada federal 

Dr. Daniel

7h30 - Açaiteua - Viseu

11h - Fernandes Belo - Viseu

14h30 - Augusto Corrêa

17h30 - Bragança 

Gal Leite

09h30 - Agitação no Mercado do Guamá pelo Fim da Violência contra as mulheres

15h - Gravação de materiais

18h - Visita a apoiadores

Hana Ghassan  

Manhã 
Gravação de programa de TV

Tarde 
Belém - caminhada no bairro Maracangalha

Noite  
18h - Bujaru  
 

Well Macêdo   

7h30 - Conversa e panfletagem com os trabalhadores da Cosanpa no bairro de São Brás, em Belém, em defesa da reestatização da Cosanpa

13h - Entrevista ao programa 'Bora Cidade' na TV RBA

18h30 - Reunião com a coordenação de campanha na sede do PSTU em São Brás.

 

A candidata Ruth Reis não divulgou em tempo hábil a sua agenda.

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Política
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