Veja a agenda dos candidatos ao governo do Pará, nesta terça-feira (8)
Saiba as ações políticas programadas para hoje
Araceli Lemos
10h - Reunião com coordenadores de campanha
15h - Gravação de conteúdo para o horário eleitoral gratuito e para as redes sociais
18h30 - Plenária de Educação em apoio à candidatura de Marinor Brito à deputada estadual
20h - Inauguração da Casa Leila, candidata à deputada federal
Dr. Daniel
7h30 - Açaiteua - Viseu
11h - Fernandes Belo - Viseu
14h30 - Augusto Corrêa
17h30 - Bragança
Gal Leite
09h30 - Agitação no Mercado do Guamá pelo Fim da Violência contra as mulheres
15h - Gravação de materiais
18h - Visita a apoiadores
Hana Ghassan
Manhã
Gravação de programa de TV
Tarde
Belém - caminhada no bairro Maracangalha
Noite
18h - Bujaru
Well Macêdo
7h30 - Conversa e panfletagem com os trabalhadores da Cosanpa no bairro de São Brás, em Belém, em defesa da reestatização da Cosanpa
13h - Entrevista ao programa 'Bora Cidade' na TV RBA
18h30 - Reunião com a coordenação de campanha na sede do PSTU em São Brás.
A candidata Ruth Reis não divulgou em tempo hábil a sua agenda.
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