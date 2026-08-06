Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

TSE firma acordo com empresa de IA para impedir clonagem de voz de candidatos nas eleições

Na prática, a empresa passará a manter um sistema que impede a geração de áudios utilizando vozes previamente protegidas

Estadão Conteúdo

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) passará a contar com um mecanismo para dificultar o uso de inteligência artificial na imitação da voz de candidatos durante as eleições deste ano. A iniciativa foi formalizada por meio de uma parceria com a empresa ElevenLabs, especializada na criação de vozes sintéticas, que permitirá à Justiça Eleitoral solicitar o bloqueio da reprodução digital de perfis considerados sensíveis para o processo eleitoral.

O entendimento foi oficializado na última segunda-feira, 3, em documento assinado pelo presidente da Corte, ministro Kassio Nunes Marques. Com vigência até o fim de dezembro, o acordo estabelece regras de cooperação entre as duas instituições para reduzir o impacto da disseminação de conteúdos manipulados por inteligência artificial no período eleitoral.

Na prática, a empresa passará a manter um sistema que impede a geração de áudios utilizando vozes previamente protegidas. A relação poderá incluir candidatos e servidores da Justiça Eleitoral, desde que o TSE apresente um pedido formal justificando a necessidade da medida.

A parceria também amplia a atuação conjunta na identificação de possíveis fraudes. Sempre que surgirem indícios de que um áudio falso tenha sido produzido na plataforma da ElevenLabs, a companhia deverá colaborar com a Justiça Eleitoral na verificação da origem do material e na adoção das providências previstas em seus termos de uso e na legislação brasileira.

O alcance da cooperação, entretanto, é restrito ao ambiente da própria empresa. O memorando deixa claro que a ElevenLabs não poderá remover nem investigar conteúdos produzidos em outras plataformas ou por ferramentas de inteligência artificial desenvolvidas por terceiros.

É a primeira vez que o TSE firma um acordo diretamente com uma empresa cuja atividade principal é o desenvolvimento de soluções de inteligência artificial. A iniciativa integra o Programa Permanente de Enfrentamento à Desinformação da Justiça Eleitoral e ocorre em meio à expectativa de um uso mais intenso de tecnologias de IA nas campanhas de 2026.

Além das medidas de proteção contra o uso indevido de vozes, a parceria prevê que a ElevenLabs disponibilize gratuitamente ferramentas de inteligência artificial para ampliar a acessibilidade dos serviços digitais da Justiça Eleitoral. A expectativa é facilitar o acesso às informações por pessoas com deficiência e por cidadãos com baixa familiaridade com recursos digitais.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

eleições 2026

TSE

IA

regras

cooperação
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

STF retoma nesta sexta (7) julgamento de recursos sobre Lei do Marco Temporal

07.08.26 9h23

PREFEITURAS

Grupo Liberal lança projeto que vai eleger os melhores gestores municipais do Pará

Ranking "Melhores Gestores" ouvirá moradores de 30 municípios paraenses para avaliar as administrações em educação, saúde, cultura, infraestrutura e segurança

07.08.26 8h00

ELEIÇÕES 2026

Romeu Zema registra candidatura à Presidência e declara R$ 178,7 milhões em patrimônio

Chapa do Novo, encabeçada por Romeu Zema e Eduardo Girão, oficializou registro no TSE para as eleições presidenciais de 2026

06.08.26 22h02

INELEGÍVEL

TSE mantém Wladimir Costa inelegível após negar liminar que poderia permitir candidatura em 2026

Decisão de Nunes Marques mantém os efeitos da condenação do TRE-PA, e ex-deputado seguirá inelegível enquanto o recurso especial ainda aguarda julgamento no TSE

06.08.26 20h42

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

POLÊMICA

Acusado de estuprar adolescente de apenas 13 anos, vice de Flávio Bolsonaro desagrada aliados

Membros da campanha do senador criticam decisão por nome com histórico de investigações e que não agrega votos

05.08.26 15h17

projeto

Neymar pode virar persona non grata em Belém; entenda a proposta

"Aqui, a arrogância de bilionário não é bem-vinda", declarou a autora da proposta

05.08.26 9h43

JORNADA DE TRABALHO

Fim da escala 6x1 opõe setor comercial e sindicatos no Pará

Proposta que reduz carga de trabalho para 40 horas semanais volta à pauta do Senado em agosto e levanta debates sobre demissões e saúde mental

31.07.26 7h00

ELEIÇÕES 2026

MDB oficializa candidaturas de Hana Ghassan ao governo do Pará e de Helder Barbalho ao Senado

Convenção estadual reuniu lideranças políticas no Mangueirinho, em Belém, e marcou o lançamento oficial da chapa para as eleições de 2026

01.08.26 21h11

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda