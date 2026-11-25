TSE confirma cassação de vereador condenado por associação criminosa armada

A decisão do TSE foi unânime e a relatora do caso, ministra Estela Aranha, declarou que a cassação preserva a integridade das eleições

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmou nesta terça-feira, 24, a cassação do mandato de Sebastião Sérgio dos Reis de Paula (PP), eleito vereador em 2024 pelo município de Água Boa (MT). O parlamentar foi considerado inelegível em razão de condenações por associação criminosa armada e por comércio ilegal de armas.

Em vídeo, Sebastião Sérgio dos Reis nega as acusações de envolvimento com práticas criminosas e alega estar sendo "perseguido". "Processo 100% relatório policial", disse. Ele afirma ainda que vai recorrer.

A decisão do TSE foi unânime e a relatora do caso, ministra Estela Aranha, declarou que a cassação preserva a integridade das eleições e impede a influência de grupos criminosos organizados armados nas eleições e no exercício de mandatos.

Ainda em seu voto, a ministra considerou que as condenações são suficientes para atestar vínculo dele com o grupo criminoso.

Ela destacou também que a Constituição Federal proíbe os partidos políticos de utilizarem organizações paramilitares e impede a participação de grupos criminosos organizados e armados no processo eleitoral.

Além disso, em 2024, o TSE estabeleceu que integrantes de organizações paramilitares ou de grupos semelhantes não podem disputar cargos eletivos, o que, segundo a ministra, é um entendimento que se aplica a integrantes de associação criminosa armada.

A relatora explicou ainda que há casos em que a inelegibilidade não depende de uma condenação criminal definitiva ou confirmada em segunda instância e que o vínculo com organização criminosa armada pode ser comprovado por outros meios.

"O fato de a confirmação da condenação em segundo grau ter ocorrido após o pleito não afasta a inelegibilidade, apenas ratifica a situação fática preexistente", afirmou.

A defesa de Sebastião dos Reis questionou o entendimento de que ele tenha ligação com organização paramilitar.

Sebastião dos Reis foi condenado, em 2021, pelos crimes de associação armada e de comércio ilegal de armas de fogo e munições. Em outubro de 2024, dias após o primeiro turno, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso (TJMG) confirmou a condenação em segunda instância.