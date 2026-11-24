TCE-PA inaugura complexo arquitetônico em casarão histórico de Belém

Espaço na avenida Nazaré reúne instalações da Escola de Contas Alberto Veloso e setores administrativos do Tribunal, preservando a memória do médico e ex-prefeito Lopo de Castro

O Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA) inaugurou, na última segunda-feira (23), o Complexo Arquitetônico Palacete Dr. Lopo de Castro, localizado na avenida Nazaré, esquina com a travessa Quintino Bocaiúva, em Belém. O espaço, que reúne três prédios históricos, passa a abrigar as novas instalações da Escola de Contas Alberto Veloso (Ecav) e setores administrativos do Tribunal, em uma iniciativa que busca conciliar a ampliação da estrutura institucional com a preservação do patrimônio histórico paraense.

A cerimônia foi conduzida pelo presidente do TCE-PA, conselheiro Fernando de Castro Ribeiro, que realizou o descerramento da fita inaugural ao lado do vice-presidente, conselheiro Luis Cunha, e de familiares do homenageado. O evento também contou com a apresentação do Coral do Tribunal Conselheira Eva Andersen Pinheiro.

“Eu me comprometi a preservar a memória do Dr. Lopo de Castro. Por isso, agradeço a confiança desta família. Este patrimônio, nas mãos do Tribunal de Contas, será adequadamente preservado e respeitado”, afirmou Fernando Ribeiro.

Um dos momentos da solenidade foi o descerramento do busto de Lopo do Amazonas Alvarez da Silva de Castro (1911-2000), realizado por seus familiares. Médico, empresário e político, ele foi prefeito de Belém, deputado federal pelo Pará, presidente da Associação Comercial do Pará (ACP) e provedor da Santa Casa de Misericórdia. Também esteve à frente da Orquestra Sinfônica do Pará.

A homenagem foi destacada por Raphaela de Castro, neta do homenageado, que representou a família durante a cerimônia. “É uma grande honra representar meu pai Lopo de Castro Jr. nesta cerimônia que homenageia meu avô, Dr. Lopo de Castro, médico, empresário, político e, acima de tudo, um homem dedicado à sua família e à sua terra. Que este palacete continue a servir ao povo paraense, agora como sede de uma instituição pública tão importante”, declarou.

O complexo também concentra atividades administrativas do TCE-PA, incluindo os setores de Gestão de Pessoas e Patrimônio e Logística. A placa inaugural do conjunto arquitetônico foi descerrada por Fernando Ribeiro, acompanhado do procurador-geral do Ministério Público de Contas, Stanley Botti.

Escola de Contas

As novas instalações da Escola de Contas Alberto Veloso, localizadas no anexo VII, também foram inauguradas durante a solenidade. A placa foi descerrada pelo presidente do Tribunal, acompanhado da secretária da Ecav, Maria do Carmo Sousa.

A unidade é responsável por promover ações educacionais voltadas à qualificação dos servidores do próprio Tribunal e de gestores e servidores públicos dos órgãos jurisdicionados. O trabalho também busca fortalecer o controle externo e incentivar o controle social, orientando os cidadãos sobre o acompanhamento e a fiscalização da administração pública, da aplicação dos recursos e da execução de políticas públicas.

“Essa inauguração das novas instalações da Escola de Contas do TCE representa a iniciativa de aperfeiçoamento contínuo em prol do fortalecimento da gestão pública”, afirmou o conselheiro Edilson Silva, presidente da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), que participou do evento.

Patrimônio Histórico

Construído entre o final do século XIX e o início do século XX, durante a Belle Époque na Amazônia, período marcado pelo auge do ciclo da borracha, o Palacete Dr. Lopo de Castro integra o patrimônio arquitetônico de Belém. A incorporação de outros dois prédios históricos ao conjunto amplia a estrutura do Tribunal e mantém preservadas construções que remetem a um período importante da história da capital paraense.

Nascido em 21 de setembro de 1911, Lopo de Castro era filho de Liberato Magno da Silva Castro e Consuelo Alvarez de Castro. Ao longo da trajetória, exerceu atividades na medicina, na política e no empresariado, ocupando cargos de representação pública e em instituições paraenses.