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Política

Tarcísio: Movimento de Jair Bolsonaro foi interrompido, mas Brasil merece que seja retomado

Em seu discurso, Tarcísio se referiu a Bolsonaro como "o cara que entregou o Brasil com superávit"

Estadão Conteúdo

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou nesta segunda-feira, 20, que o movimento político criado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) "está mais vivo do que nunca" e que a esquerda "jamais vai governar São Paulo."

"Esse movimento de Bolsonaro está aqui, mais firme do que nunca. Esse movimento não se cala. Esse movimento vai transformar o Brasil. Tem um trabalho que ficou incompleto. Teve uma parada, teve uma interrupção, mas ele vai ser retomado", declarou, durante convenção da federação União Progressista (União Brasil-PP), em São Paulo. No evento, a federação confirmou o apoio à reeleição de Tarcísio e à candidatura de Guilherme Derrite (PP) ao Senado por São Paulo.

Em seu discurso, Tarcísio se referiu a Bolsonaro como "o cara que entregou o Brasil com superávit", que "levou água para o Nordeste" e que "criou o Pix." O governador aproveitou para criticar seu adversário na disputa pelo governo de São Paulo, Fernando Haddad (PT), e chamou o ex-ministro da Fazenda de "melhor ministro da Fazenda da história do Paraguai." A frase tem sido usada também pelo pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL), aliado de Tarcísio e que também estava no evento.

"São Paulo é a potência que é porque a esquerda nunca governou São Paulo, e a esquerda nunca vai governar São Paulo", disse.

O governador disse que sua gestão enfrentou dificuldades pela falta de apoio do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e que acredita que um eventual alinhamento entre os governos estadual e federal ampliaria os resultados obtidos em São Paulo.

"A nossa vida aqui não foi fácil. Faltou muito apoio do governo federal. E eu fico imaginando o que vai ser de São Paulo se a gente tiver o apoio de Brasília", afirmou. Em seguida, projetou um cenário com Flávio Bolsonaro (PL-RJ) na Presidência: "O que vai ser de São Paulo se a gente puder ter acesso ao Palácio do Planalto com Flávio Bolsonaro na cadeira da Presidência da República?"

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