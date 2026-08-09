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Política

Tarcísio e Haddad trocam acusações sobre ajuda do governo federal a projetos de infraestrutura

Estadão Conteúdo

Tarcísio de Freitas e Fernando Haddad, que participaram de debate neste domingo, 9, organizado pela Band, trocaram acusações durante um dos blocos sobre a ajuda do governo federal a projetos de infraestrutura no Estado. O questionamento aconteceu a pergunta de um dos jornalistas presentes sobre a construção do túnel Santos-Guarujá.

Segundo Haddad, a atual gestão do governo federal foi bastante parceira do Estado de São Paulo. Ele, que foi ministro da Fazenda até o início deste ano, disse que se a União não colocasse mais nenhum recurso em São Paulo a partir de hoje, ainda assim, o montante total seria quatro vezes maior do que tudo que a gestão de Jair Bolsonaro direcionou aos paulistas.

"São Paulo merece, tem o direito, como qualquer outro Estado, que recebeu 13,7 bilhões de reais de linhas de financiamento do BNDES e uma redução da dívida que vai permitir a São Paulo ter um caixa de um bilhão por mês, 12 bilhões por ano, para conseguir pagar esse empréstimo e tocar as obras que são feitas", emendou.

Ao retomar a fala, Tarcísio retomou o argumento de que existem projetos de financiamento junto a bancos europeus e ao Banco do Brasil que estão "travados" em Brasília. "Seria muito importante que as operações de crédito que hoje estão travadas, a operação com o Banco Europeu de Investimentos, a operação com o Banco Mundial, a operação com o Banco do Brasil, a operação da Prefeitura de São Paulo pudessem ser liberadas, porque isso vai fazer sentido, vai ser importante", disse. Acrescentou que reconheceu o papel do BNDES na construção de linhas de metrô no Estado.

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