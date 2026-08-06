Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

STJ condena Marco Buzzi por assédio sexual e importunação

Dos 28 ministros que participaram da votação, apenas quatro - João Otávio de Noronha, Moura Ribeiro, Regina Helena Costa e Gurgel de Faria - defenderam a aplicação da aposentadoria compulsória

Estadão Conteúdo

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) condenou por unanimidade nesta quinta-feira, 6, o ministro Marco Buzzi por assédio sexual e importunação de duas mulheres. A decisão foi unânime. A pena definida foi a perda do cargo com remuneração proporcional ao tempo de contribuição, como prevê o novo entendimento aplicado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que foi disciplinado nesta semana pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Dos 28 ministros que participaram da votação, apenas quatro - João Otávio de Noronha, Moura Ribeiro, Regina Helena Costa e Gurgel de Faria - defenderam a aplicação da aposentadoria compulsória. O argumento usado foi de que, quando o processo contra Buzzi foi aberto, a regra anterior para punição em processos disciplinares ainda estava em vigor.

Inicialmente, a Procuradoria-Geral da República (PGR) havia pedido a aposentadoria compulsória de Buzzi. Na sessão desta quinta-feira, trocou pela recomendação para o STJ demitir o ministro.

A sessão começou às 9h15 e foi encerrada pouco depois das 14h. O STJ é composto por 33 ministros. Hoje existe uma vaga em aberto. O próprio Buzzi estava presente à sessão, mas não votou. Outros três ministros alegaram questões de saúde e impedimento para não participarem. Por isso apenas 28 votaram.

Após a sessão, advogados do ministro afirmaram que estão avaliando a possibilidade de recurso.

Buzzi nega as acusações e juntou ao processo um laudo de disfunção erétil, na tentativa de convencer os demais integrantes da Corte de que não teria condições físicas de praticar os crimes pelos quais é acusado.

No início da sessão, o ministro Luís Felipe Salomão, relator do caso, leu um resumo das investigações. Além do representante da PGR, também se manifestaram os advogados das denunciantes. Após os debates, deu-se início à votação.

Além do processo administrativo no STJ, Buzzi também responde por desvio de conduta no CNJ e a um inquérito criminal perante o Supremo Tribunal Federal (STF). Todas as investigações estão sob sigilo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

MARCO BUZZI/STJ/ASSÉDIO SEXUAL/JULGAMENTO

CONDENAÇÃO
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

STF retoma nesta sexta (7) julgamento de recursos sobre Lei do Marco Temporal

07.08.26 9h23

PREFEITURAS

Grupo Liberal lança projeto que vai eleger os melhores gestores municipais do Pará

Ranking "Melhores Gestores" ouvirá moradores de 30 municípios paraenses para avaliar as administrações em educação, saúde, cultura, infraestrutura e segurança

07.08.26 8h00

ELEIÇÕES 2026

Romeu Zema registra candidatura à Presidência e declara R$ 178,7 milhões em patrimônio

Chapa do Novo, encabeçada por Romeu Zema e Eduardo Girão, oficializou registro no TSE para as eleições presidenciais de 2026

06.08.26 22h02

INELEGÍVEL

TSE mantém Wladimir Costa inelegível após negar liminar que poderia permitir candidatura em 2026

Decisão de Nunes Marques mantém os efeitos da condenação do TRE-PA, e ex-deputado seguirá inelegível enquanto o recurso especial ainda aguarda julgamento no TSE

06.08.26 20h42

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

POLÊMICA

Acusado de estuprar adolescente de apenas 13 anos, vice de Flávio Bolsonaro desagrada aliados

Membros da campanha do senador criticam decisão por nome com histórico de investigações e que não agrega votos

05.08.26 15h17

projeto

Neymar pode virar persona non grata em Belém; entenda a proposta

"Aqui, a arrogância de bilionário não é bem-vinda", declarou a autora da proposta

05.08.26 9h43

JORNADA DE TRABALHO

Fim da escala 6x1 opõe setor comercial e sindicatos no Pará

Proposta que reduz carga de trabalho para 40 horas semanais volta à pauta do Senado em agosto e levanta debates sobre demissões e saúde mental

31.07.26 7h00

ELEIÇÕES 2026

MDB oficializa candidaturas de Hana Ghassan ao governo do Pará e de Helder Barbalho ao Senado

Convenção estadual reuniu lideranças políticas no Mangueirinho, em Belém, e marcou o lançamento oficial da chapa para as eleições de 2026

01.08.26 21h11

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda