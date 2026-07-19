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POLÍTICA

Senadora Soraya Thronicke posta foto com Lula e confirma pré-candidatura à reeleição

Soraya migrou de campo político desde que foi eleita, em 2018, pelo PSL

Estadão Conteúdo

18 de julho de 2026 às 21:32

( Foto: Roque de Sá/Agência Senado )

A senadora Soraya Thronicke (PSB-MS) confirmou ontem, 17, que será candidata à reeleição. "Se sou pré-candidata à reeleição? Nunca deixei de ser!", postou ela em suas redes sociais, junto com uma foto sua ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Soraya migrou de campo político desde que foi eleita, em 2018, pelo PSL, então partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em 2022, ela foi candidata a presidente pelo União Brasil, partido que resultou da fusão do PSL com o Democratas (ex-PFL), já com um discurso crítico contra Bolsonaro, de quem se distanciou durante a pandemia de covid-19.

Este ano, ela se filiou ao PSB, partido do vice-presidente Geraldo Alckmin e que compõe a base de apoio ao governo Lula.

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