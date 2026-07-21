Rogério Marinho: Plano de governo está pronto e será publicado quando campanha for registrada

O senador Rogério Marinho (PL-RN), coordenador político de Flávio Bolsonaro (PL-RJ), afirmou nesta terça-feira, 21, que o plano de governo da campanha já foi finalizado e que deve ser publicado no começo de agosto, quando houver o registro da candidatura de Flávio.

"No dia em que houver o registro da candidatura, será divulgado. Nossa convenção é em 25 de julho. Em 1º ou 2º de agosto, haverá o registro, e o plano será apensado como manda a legislação", declarou a jornalistas, na sede do PL, em Brasília, após reunião com Flávio e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto.

Marinho não deu detalhes sobre o conteúdo do plano, mas Flávio já fez uma série de sinalizações em seus discursos. Entre elas, o de reduzir a carga tributária, o número de ministérios e a burocracia do Estado, além de flexibilizar o licenciamento ambiental para obras de infraestrutura. Na área de segurança, defende endurecer penas, a castração química para estupradores e a construção de 500 mil vagas em presídios.