'Ríspidas, grosseiras e inaceitáveis', diz Mauro Vieira, sobre declarações de Milei

O Itamaraty anunciou que Vieira havia convocado o embaixador da Argentina, Daniel Raimondi, para transmitir a "repulsa do governo brasileiro

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, classificou como "ríspidas, grosseiras e inaceitáveis" as declarações do presidente da Argentina, Javier Milei, proferidas no sábado (25). Durante a convenção nacional do PL, que oficializou a candidatura a presidente do senador Flávio Bolsonaro, Milei chamou o presidente Lula de "presidiário" e o ministro Alexandre de Moraes de "lixo careca".

Vieira exigiu explicações do governo argentino sobre o motivo de o presidente da Argentina ter vindo ao território brasileiro para fazer esse tipo de manifestação. "Todo o episódio é extremamente grave e inaceitável. Mas, nós temos de trabalhar pelo entendimento entre as nações. A diplomacia é feita de conversas", declarou o chanceler em entrevista exibida pelo Fantástico, da TV Globo, neste domingo (26).

Mais cedo no domingo, o Itamaraty anunciou que Vieira havia convocado o embaixador da Argentina, Daniel Raimondi. O objetivo foi transmitir a "repulsa do governo brasileiro aos impropérios emitidos pelo presidente Javier Milei" e cobrar esclarecimentos sobre o comportamento do mandatário argentino em território nacional.

Embaixador brasileiro é chamado a consultas

Também neste domingo, por determinação de Vieira, o embaixador do Brasil em Buenos Aires, Julio Bitelli, foi chamado a consultas. No meio diplomático, a convocação de um embaixador para consultas significa um forte protesto contra ações de outro Estado. Bitelli deve chegar a Brasília na segunda-feira (27).

"Não há precedentes de um presidente estrangeiro que, em território nacional, enfeixe agressões e ofensas ao Chefe de Estado, às instituições democráticas, inclusive ao Poder Judiciário, e ao povo brasileiro", diz o Itamaraty, em nota.

A nota do Itamaraty ainda acrescenta: "É especialmente lamentável que esse episódio infamante envolva o presidente de um país com que o Brasil mantém 203 anos de amizade e cooperação e que tem, no Brasil, o seu principal sócio comercial".

Contexto das declarações de Milei