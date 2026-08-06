Republicanos confirma chapa própria em Minas e amplia impasse sobre futuro de Cleitinho

O Diretório do Republicanos de Minas Gerais decidiu, na madrugada desta quinta-feira, 6, que lançará chapa própria para disputar os cargos do governo estadual e Senado.

Sem citar o nome do senador Cleitinho Azevedo, a legenda informou à Justiça Eleitoral que vai oficializar as candidaturas até o fim do prazo legal estabelecido, em 15 de agosto.

A ata da reunião foi publicada na conta de Instagram do Republicanos e foi assinada pelo deputado federal Euclydes Pettersen.

Após desistir da própria candidatura, Cleitinho está tentando voltar à disputa pelo Palácio do Tiradentes, mas o presidente do partido, Marcos Pereira, já declarou que o político é "página virada".

O senador tinha por volta de 36% a 38% das intenções de voto para governador quando ainda era pré-candidato, segundo a pesquisa Real Time Big Data divulgada no dia 30 de julho.

Atualmente, o ex-prefeito de Patos de Minas, Luís Eduardo Falcão, é o principal nome avaliado para entrar na eleição ao governo estadual. Ele era o principal político cotado para ser o vice da chapa de Cleitinho.

Mesmo assim, a indicação ainda não é certeira e causa tensão dentro da legenda. Pettersen, nesta quarta-feira, 5, declarou que pretende entrar na Justiça para manter Cleitinho no pleito e ameaçou romper com o presidente nacional do Republicanos.