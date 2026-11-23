Receita Federal realiza seminário nacional sobre malha fiscal em Belém

Belém recebe, a partir desta terça-feira (24), o Seminário Anual de Malha Fiscal (Semaf 2026), promovido pela Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil da 2ª Região Fiscal. O evento segue até quinta-feira (26), no Convento dos Mercedários, no centro histórico da capital paraense, e reúne gestores, especialistas e servidores de diferentes unidades do país para discutir estratégias de aprimoramento das atividades de fiscalização e monitoramento tributário.

O encontro é considerado um dos principais fóruns de discussão e aperfeiçoamento técnico das atividades relacionadas à malha fiscal, que envolve o monitoramento, a análise e o tratamento de informações tributárias. A iniciativa busca promover a atualização de conhecimentos, o compartilhamento de experiências e o alinhamento institucional das ações desenvolvidas pelas equipes da Receita Federal.

A programação contempla palestras, painéis e debates sobre temas relacionados à gestão da malha fiscal, inteligência fiscal, utilização de novas tecnologias aplicadas à fiscalização e gestão de riscos. Também estão previstas discussões sobre o aperfeiçoamento dos mecanismos de controle e monitoramento tributário, com foco na melhoria dos processos de análise de informações fiscais.

Entre os objetivos do seminário está o fortalecimento das estratégias de conformidade tributária, por meio do aprimoramento das ferramentas e dos procedimentos utilizados pelos servidores. A proposta é ampliar a eficiência das atividades de fiscalização e contribuir para que os processos de identificação, análise e tratamento de inconsistências fiscais sejam cada vez mais qualificados.

A realização do encontro em Belém também proporciona a integração entre profissionais de diferentes regiões do país, permitindo a troca de conhecimentos e boas práticas adotadas nas diversas unidades da instituição. A atuação integrada é considerada importante para fortalecer o trabalho da Receita Federal e aprimorar os mecanismos de acompanhamento das obrigações tributárias.

Além de contribuir para a eficiência administrativa, o seminário busca fortalecer iniciativas voltadas à conformidade tributária e à promoção do cumprimento voluntário das obrigações fiscais pelos contribuintes.

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