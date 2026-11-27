Quem é Luiz Trabuco, o novo Ministro da Fazenda? Veja perguntas e respostas

Além da trajetória no setor financeiro, Trabuco possui graduação em Filosofia e pós-graduação em Sociopsicologia. É admirador de Paulo Freire e já se posicionou a favor da adoção de políticas permanentes de combate à pobreza.

O banqueiro Luiz Carlos Trabuco Cappi, de 75 anos, foi confirmado como novo ministro da Fazenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O anúncio oficial foi feito pelo Palácio do Planalto na quinta-feira (26), após reunião em Brasília. Ele assumirá a pasta em 2027, no início do quarto mandato de Lula.

Com 57 anos de carreira no Bradesco, Trabuco iniciou sua vida profissional aos 12 anos como auxiliar de tecelão, antes de ingressar no banco aos 17. Ele galgou diversos cargos até a presidência executiva da instituição, em 2009.

Há muitos anos, o executivo mantém uma relação de proximidade e amizade com Lula. Ele já havia sido convidado para assumir o Ministério da Fazenda em 2014, no governo Dilma Rousseff (PT), mas recusou na ocasião.

A escolha de Trabuco ocorre em meio a discussões importantes sobre o equilíbrio das contas públicas, taxa de juros e as perspectivas de crescimento econômico do país. O banqueiro defende que o controle dos gastos públicos deve ser acompanhado por políticas de crescimento.

Quem é Luiz Carlos Trabuco Cappi?

Natural de Marília, no interior de São Paulo, Luiz Carlos Trabuco Cappi nasceu em 6 de outubro de 1951. Ele é filho de uma trabalhadora doméstica e de um motorista de caminhão.

Aos 17 anos, em 1969, Trabuco ingressou no Bradesco como escriturário. Na instituição, ele ocupou cargos de direção em marketing, previdência e seguros. Em 2009, assumiu a presidência executiva, função que manteve até 2018. Após este período, passou a comandar o Conselho de Administração do banco.

Uma das principais operações durante sua gestão foi a aquisição das atividades do HSBC no Brasil. A negociação, em 2015, envolveu cerca de US$ 5,2 bilhões, sendo concluída no ano seguinte.

Além da carreira bancária, Trabuco é formado em Filosofia e possui pós-graduação em Sociopsicologia pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Ele é admirador do educador Paulo Freire e já defendeu políticas permanentes de combate à pobreza.

Qual a relação entre Trabuco e Lula?

A relação entre Trabuco e Lula é de longa data. O executivo mantém diálogo com o presidente desde o segundo mandato de Lula. Ele integra o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável, o Conselhão.

Em 2014, após a reeleição de Dilma Rousseff, Trabuco foi convidado para a Fazenda. Ele recusou devido a compromissos com o Bradesco. Na ocasião, indicou Joaquim Levy, que posteriormente assumiu a pasta.

A aproximação entre eles continuou nos anos seguintes. Em novembro de 2026, Lula convidou Trabuco novamente para a equipe econômica. Desta vez, o banqueiro aceitou, e a proposta foi confirmada pelo governo na quinta-feira (26).

O que Luiz Trabuco pensa sobre a economia?

Trabuco tem defendido a responsabilidade fiscal como crucial para o crescimento econômico do país. Ele destaca a importância do controle da inflação, da sustentabilidade da dívida pública e do equilíbrio das contas do governo em suas declarações públicas.

Em março de 2025, em entrevista à Folha de S.Paulo, o executivo afirmou: "O crescimento não pode ser demonizado". Ele argumenta que o ajuste fiscal não deve ser um objetivo isolado.

O futuro ministro considera juros elevados necessários para combater a inflação. No entanto, ele alerta sobre os impactos nos investimentos, indicando que o custo do crédito dificulta projetos produtivos e a expansão de empresas.

Na área social, Trabuco defendeu uma Lei de Responsabilidade Social para políticas permanentes de combate à fome e à pobreza. Ele também apoia a reforma tributária sobre o consumo, visando simplificar a cobrança de impostos.

Em novembro de 2026, ele assumiu a presidência do Conselho Superior do Movimento Brasil Competitivo (MBC). Esta entidade discute medidas para melhorar a competitividade da economia brasileira.

Trabuco já foi investigado?

Em 2016, Trabuco foi incluído em uma ação penal relacionada à Operação Zelotes. A operação investigava suspeitas de irregularidades no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf).

Em 2017, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) trancou a ação penal contra o executivo. A decisão foi por falta de justa causa para prosseguimento do processo. Em 2018, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) manteve a decisão por unanimidade.

Quais os desafios de Trabuco na Fazenda?

O futuro ministro assumirá a pasta em um período de intensos debates. Estes incluem o controle das despesas públicas, a manutenção das metas fiscais e o financiamento de políticas sociais.

Em novembro, Trabuco classificou o pacote de medidas fiscais aprovado pelo Congresso como um primeiro avanço. Ele, no entanto, indicou que ainda há espaço para novas iniciativas.