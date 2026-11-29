Presidente do PT: vamos diálogar com partidos, mas anistia a golpistas é 'inegociável'

Edinho afirmou querer viabilizar o projeto de País liderado por Lula com apoio parlamentar

O presidente nacional do PT, Edinho Silva, afirmou neste domingo, 29, que o partido e o presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva vão dialogar com todas as legendas que queiram apoiar o projeto vitorioso nas urnas, mas que há bandeiras que são inegociáveis.

"Não aceitamos anistia para quem planejou um golpe de Estado e o assassinato do Presidente da República e do Vice", disse, em publicação feita no X.