Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
O Liberal — 80 anos
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal — 80 anos
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Presidente do PT pergunta sobre Flávio Bolsonaro: 'O que mais ele esconde?'

Edinho disse que "é preciso uma apuração rigorosa do que foi feito com esse dinheiro" repassado por Vorcaro para o filme "Dark Horse", baseado na história do ex-presidente Jair Bolsonaro

Estadão Conteúdo

O presidente do PT, Edinho Silva, atacou o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), usando a notícia de que o senador é formalmente investigado no Supremo Tribunal Federal em meio ao caso Master para tentar desgastá-lo. Edinho disse que "vivemos fatos gravíssimos" e citou que Flávio "é investigado por corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas".

"A quebra de sigilo, ainda parcial do inquérito do Dark Horse, mostra que a PF aponta Flávio Bolsonaro como interlocutor direto do banqueiro Daniel Vorcaro. E agora, sabemos que Flávio encontrou com ele mais do que já era público. O irmão dele Eduardo Bolsonaro era o gestor do dinheiro, segundo a investigação", disse, em publicação no X.

Edinho disse que "é preciso uma apuração rigorosa do que foi feito com esse dinheiro" repassado por Vorcaro para o filme "Dark Horse", baseado na história do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo as investigações, foram mais de R$ 60 milhões repassados por Vorcaro para o filme.

Flávio Bolsonaro e sua equipe não apresentaram, até o momento, uma comprovação de como esse dinheiro foi usado.

"Flávio mentiu que tivesse pedido dinheiro, depois foi pego na mentira com um áudio chamando o banqueiro de irmãozão. O que mais Flávio Bolsonaro esconde?", questionou o presidente do PT.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ASO MASTER/STF/MENDONÇA/QUEBRA/SIGILO

Flávio Bolsonaro

PT

Edinho Silva
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Fachin decide que plenário do STF julgue na terça (15) apenas Alexandre de Moraes

12.09.26 12h17

ELEIÇÕES 2026

Datafolha em Minas Gerais: Cleitinho lidera com 37%; Patrus Ananias tem apenas 13%

Levantamento mostra senador do Republicanos à frente, com Patrus Ananias (PT) e Alexandre Kalil (PDT) em segundo e terceiro, respectivamente.

12.09.26 11h07

EXPECTATIVA

Gilmar Mendes pede a Fachin acesso ao celular de Vorcaro antes de reunião no STF

Cristiano Zanin já havia feito a mesma solicitação; relator André Mendonça alega sigilo e necessidade de contraprova para não liberar material

12.09.26 9h47

INVESTIGAÇÃO

Mendonça diz que celular de Vorcaro segue com PF e cópia de dados está lacrada em seu gabinete

Cópia de segurança dos dados extraídos do aparelho de Daniel Vorcaro foi entregue à PF e permanece no gabinete do ministro.

12.09.26 9h33

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

caso master

Contrato de mulher de Alexandre de Moraes com Banco Master é revelado

Documento mostra pagamentos de R$ 80,2 milhões e edição por ministro do STF antes de crise bancária

11.09.26 7h34

Belém

Velório de Zélia Amador de Deus será no Teatro Waldemar Henrique em Belém

Professora Emérita da UFPA, faleceu no final da tarde desta terça-feira (8), aos 74 anos, vítima de câncer

08.09.26 18h39

CRISE

Prefeito de Parauapebas pode perder mandato em meio a avanço de processos na Câmara

Comissões apuram suposta intolerância religiosa, omissão de informações à Câmara e irregularidades em decretos de créditos suplementares

06.09.26 7h45

POLÍTICA

Dr. Daniel é investigado por suposto crime eleitoral

Caso, envolvendo repasse ilegal de combustíveis, será encaminhado pela Polícia Civil à Justiça Eleitoral

06.09.26 21h01

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda