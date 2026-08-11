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Política

Presidente da CPI do INSS aumenta patrimônio de R$ 3,5 milhões para R$ 13,6 milhões em 2 anos

Estadão Conteúdo

O presidente da CPI do INSS, senador Carlos Viana (PSD), candidato à reeleição por Minas Gerais, declarou possuir R$ 13,64 milhões em bens ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para as eleições de 2026. Em 2024, quando disputou a Prefeitura de Belo Horizonte, ele declarou R$ 3,5 milhões.

A alta no valor foi de 282,6% entre os dois anos, ou seja, o senador quase quadruplicou suas posses. Em 2026, ele declarou possuir $ 6,31 milhões na categoria Dívidas Agrárias e Consórcios, causando essa disparidade.

Viana afirmou ao Estadão: "Tudo o que possuo está declarado de forma aberta e com toda transparência. Minhas dívidas respondem por metade da declaração e não podem ser consideradas como patrimônio. Uma conta simples de comparação mostra que meu patrimônio líquido diminuiu em relação a 2018".

Na sequência aparecem imóveis, avaliados em R$ 4,1 milhões, e participações em empresas, de R$ 2,5 milhões. Em 2024, o bem de maior valor de Viana era um apartamento avaliado em R$ 1,96 milhão.

O político mineiro foi eleito pela primeira vez em 2018, conquistando uma vaga no Senado com 3,57 milhões de votos. Em 2022, concorreu ao governo de Minas Gerais pelo PL, ficando em quarto lugar na disputa. Em 2025, ele assumiu a presidência da CPMI do INSS no Congresso Nacional.

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