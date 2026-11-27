Prefeitura de Belém aprova nova taxa de resíduos sólidos; entenda a cobrança

Valores terão limites mínimo e máximo para residências e começa 90 dias após a publicação da lei

A nova Taxa de Resíduos Sólidos de Belém foi aprovada pela Câmara Municipal e sancionada pelo prefeito Igor Normando (MDB). A Lei nº 10.417, foi publicada no Diário Oficial do Município, na quinta-feira (26) e estabelece novas regras para a cobrança pelo serviço de coleta e tratamento do lixo na capital paraense. O valor será calculado de acordo com o tipo de imóvel, o tamanho da área e a quantidade de resíduos que ele pode gerar.

A cobrança será feita aos proprietários ou responsáveis por imóveis registrados na Prefeitura de Belém. A regra vale para casas, apartamentos, lojas, salas comerciais, indústrias, estabelecimentos de serviços e terrenos.

A taxa será destinada ao pagamento dos serviços de coleta, transporte, separação, tratamento e destinação final do lixo produzido nos imóveis. Esses serviços podem ser realizados diretamente pela Prefeitura ou por empresas contratadas. A lei esclarece que a cobrança não inclui serviços como varrição de ruas, capina, poda de árvores, roçagem e limpeza de praias, canais e outros espaços públicos.

Valor da cobrança pode variar

O valor da taxa vai variar conforme a categoria do imóvel, que pode ser residencial, comercial, industrial, de serviços, religioso ou de outras atividades. Para as residências, o cálculo terá como base o tamanho do terreno. Em imóveis com até 300 metros quadrados, será cobrado R$ 0,20 por metro quadrado. Para terrenos acima de 300 até 1.000 metros quadrados, o cálculo será de R$ 60, acrescido de R$ 0,10 por metro quadrado que ultrapassar os primeiros 300 metros quadrados.

Nos terrenos acima de 1.000 até 5.000 metros quadrados, o valor será de R$ 130, mais R$ 0,05 por metro quadrado excedente. Para áreas acima de 5.000 até 20 mil metros quadrados, serão cobrados R$ 330, acrescidos de R$ 0,03 por metro quadrado excedente. Já nos terrenos com mais de 20 mil metros quadrados, o cálculo será de R$ 780, mais R$ 0,02 por metro quadrado que ultrapassar essa área.

Taxa anual

A taxa anual para imóveis residenciais terá valor mínimo de R$ 100 e máximo de R$ 3 mil. A legislação também prevê descontos conforme o padrão de construção registrado na Prefeitura. Imóveis classificados como padrão primário terão redução de 80%. Para o padrão baixo, o desconto será de 60%. Já para o padrão popular, a redução será de 40%.

A Prefeitura terá até 90 dias após a publicação da lei para regulamentar as novas regras. A cobrança também só poderá começar depois desse prazo. Para 2027, a legislação determina que a taxa seja cobrada somente após os 90 dias contados da publicação, realizada em 26 de novembro de 2026.

Votação na câmara

O texto foi aprovado por maioria pelos vereadores na terça-feira (24). A vereadora Nay Barbalho (Avante) votou contra, enquanto Marinor Brito e Vivi Reis, ambas do PSOL, se abstiveram. Nay apresentou várias emendas ao projeto, mas todas foram rejeitadas.

No plenário da Câmara, Nay se opôs à medida e argumentou que a nova taxa poderá representar um aumento de até 20%. No entanto, ela não detalhou a comparação entre os valores cobrados atualmente e os previstos com a nova cobrança.

“Essa casa, mais uma vez, vai votar um projeto de lei que pode trazer impactos negativos, nefastos à população e o meu voto é não. O projeto de lei enviado pela Prefeitura de Belém para esta casa, que pode aumentar em até 20% a taxa de resíduos sólidos”, pontuou Nay.