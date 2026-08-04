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Política

PL afirma ter fechado vice de Flávio Bolsonaro, mas não diz o nome

Estadão Conteúdo

O senador Flávio Bolsonaro (PL) definiu o nome que comporá a sua chapa na disputa pela Presidência da República. A informação foi confirmada pela campanha do parlamentar. O nome, no entanto, será divulgado nesta quarta-feira, 5, às 11h, em entrevista a jornalistas na sede do PL, em Brasília.

Durante a pré-campanha, Flávio buscou alianças com partidos como PP, União Brasil, Republicanos e Podemos. As siglas, no entanto, optaram pela neutralidade, mas integrantes da campanha do senador ainda tentavam reverter o quadro. Diante das dificuldades, uma opção para o PL é anunciar um vice do próprio partido, numa chapa pura.

Flávio sinalizou muitas vezes a intenção de escolher uma mulher, com o objetivo de falar com o eleitorado feminino.

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