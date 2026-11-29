No ano seguinte, Lima se tornou sócio do Master, que incorporou o Credcesta. Em maio de 2024, Lima se desligou de todas as funções executivas do Master. Em agosto do ano passado, o BC anunciou a aprovação da transferência do controle societário do Banco Voiter, então integrante do conglomerado do Master, para Augusto Lima. A instituição passou a operar sob o nome de Banco Pleno.