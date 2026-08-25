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Política

PF investiga operador financeiro de amiga de Lulinha para saques e pagamentos em dinheiro vivo

A PF encontrou diálogos de Roberta Luchsinger com esse operador no telefone celular dela

Estadão Conteúdo

A Polícia Federal identificou um operador financeiro que era usado pela lobista Roberta Luchsinger para realizar saques e pagamentos em dinheiro vivo. Há suspeita de que este operador pagou passagens aéreas para Fábio Luís Lula da Silva, filho mais velho do presidente Lula. Roberta e Lulinha são investigados por suspeitas de tráfico de influência no governo.

A PF encontrou diálogos entre Roberta e o operador no celular dela. O homem, identificado como Ulisses Barbosa, também trabalhava como motorista particular. Baseada nestes elementos, a corporação informou ao Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o aprofundamento da análise do caso.

Ainda nos inquéritos abertos sobre Roberta Luchsinger e Lulinha, a Polícia Federal investiga a atuação do operador. A corporação apura se as movimentações financeiras podem resultar em suspeitas do crime de lavagem de dinheiro. A investigação busca rastrear a origem e o destino dos valores.

Defesa nega pagamentos e ligação com operador

Procurado, o advogado de Lulinha, Marco Aurélio de Carvalho, afirmou que a PF não possui comprovação. Ele nega que os saques em dinheiro vivo tenham sido usados para pagar viagens de Fábio Luís. O advogado também afirma que Lulinha não tem relação com o suposto operador.

A defesa de Roberta Luchsinger e o motorista não se manifestaram sobre as acusações. Em uma das conversas transcritas pela PF, Roberta ordenou um depósito para uma agência de viagens. Ela escreveu: "Deposita 50 mil nessa conta tb".

Uma das suspeitas da investigação é que Roberta ordenava depósitos com dinheiro vivo para dificultar o rastreamento das despesas. A Polícia Federal identificou que o pagamento à agência de viagens coincidiu com uma viagem realizada por Roberta e Lulinha.

Despesas de casa e viagens de Lulinha

Desde março, o jornal Estadão já apontava suspeitas sobre recursos de Roberta Luchsinger utilizados para pagar agência de viagens de Lulinha. Relatórios de inteligência financeira subsidiaram essa apuração. As novas descobertas envolvendo o operador financeiro trazem elementos adicionais.

A PF suspeita que a lobista gastava cerca de R$ 100 mil mensais para manter uma casa usada por Lulinha. Um diálogo transcrito pelos investigadores e obtido pelo Estadão relata uma conversa sobre as despesas da residência.

Num diálogo de 2025 transcrito pelos investigadores, Roberta Luchsinger teria relatado a Lulinha sobre a necessidade de corte de gastos. Ela mencionou especificamente as passagens aéreas devido à demora nos pagamentos de um empresário.

Conforme relato feito por Roberta ao empresário Cléber Ribas, ela disse a Lulinha: "Ó Fábio, agora acabou porque a casa por mês a gente gasta em torno de R$ 100 mil, então assim, não vai mas dar pra ter essas passagens". Ao reproduzir o diálogo, ela afirmou que Lulinha respondeu que pediria os pagamentos diretamente aos empresários.

Lula comenta investigação do filho

No último domingo, 23, o presidente Lula falou sobre as investigações contra seu filho primogênito. Em entrevista à Record, Lula afirmou tratar o caso com "muita seriedade".

O presidente declarou: "Eu não sou um presidente que tenta proibir investigação. Eu não ameaço mandar ministro embora. Eu não ameaço punir delegado. Investigue-se". Ele reforçou que seu filho sabe que, se cometeu erro, será julgado e punido ou inocentado.

Lula finalizou seu comentário sobre o caso dizendo: "Mas ele tem que provar a inocência dele".

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