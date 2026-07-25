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Pesquisa Datafolha: aprovação de Lula cresce e se aproxima de 50%

Apesar da pesquisa não detalhar assuntos dentre os temas, Saúde aparece como o principal problema do país

Estadão Conteúdo

24 de julho de 2026 às 21:04

Presidente Lula

Presidente Lula ( Foto: Ricardo Stuckert / PR )

A pesquisa Datafolha mais recente, divulgada nesta sexta-feira (24), aponta que a aprovação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) alcançou 49% dos brasileiros.

A variação nos índices de aprovação está dentro da margem de erro do estudo, que é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Os entrevistados que não souberam avaliar a gestão representam 3%, o mesmo percentual registrado no levantamento realizado em junho.

Em relação à avaliação geral da gestão, os dados mostram que 38% dos brasileiros consideram o governo como ruim ou péssimo, pelo segundo mês consecutivo. Por outro lado, 32% classificam a administração como ótima ou boa, percentual que se mantém estável em relação à pesquisa anterior.

Avaliação da gestão e principais problemas do País

Aqueles que consideram a gestão regular somam 28% do total de entrevistados, uma leve queda em comparação aos 29% registrados anteriormente. Outros 3% não souberam opinar sobre a avaliação. O Datafolha também questionou a população sobre o principal problema do Brasil atualmente.

Para 21% dos brasileiros, a saúde é o problema mais grave do país, enquanto 17% citam a segurança pública. Abaixo, os índices detalhados:

  • Saúde: 21%
  • Violência/segurança/polícia: 17%
  • Economia: 14%
  • Corrupção: 9%
  • Educação: 8%
  • Desemprego: 5%
  • Fome/miséria: 3%
  • Social: 2%
  • Habitação: 1%
  • Salário: 1%
  • Má administração: 1%
  • Impostos: 1%
  • Política: 1%
  • Infraestrutura: 1%
  • Outras respostas: 4%
  • Tudo: 1%
  • Nenhuma: 1%
  • Não sabem: 6%

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