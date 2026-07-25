Pesquisa Datafolha: aprovação de Lula cresce e se aproxima de 50%

Apesar da pesquisa não detalhar assuntos dentre os temas, Saúde aparece como o principal problema do país

A pesquisa Datafolha mais recente, divulgada nesta sexta-feira (24), aponta que a aprovação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) alcançou 49% dos brasileiros.

A variação nos índices de aprovação está dentro da margem de erro do estudo, que é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Os entrevistados que não souberam avaliar a gestão representam 3%, o mesmo percentual registrado no levantamento realizado em junho.

Em relação à avaliação geral da gestão, os dados mostram que 38% dos brasileiros consideram o governo como ruim ou péssimo, pelo segundo mês consecutivo. Por outro lado, 32% classificam a administração como ótima ou boa, percentual que se mantém estável em relação à pesquisa anterior.

Avaliação da gestão e principais problemas do País

Aqueles que consideram a gestão regular somam 28% do total de entrevistados, uma leve queda em comparação aos 29% registrados anteriormente. Outros 3% não souberam opinar sobre a avaliação. O Datafolha também questionou a população sobre o principal problema do Brasil atualmente.

Para 21% dos brasileiros, a saúde é o problema mais grave do país, enquanto 17% citam a segurança pública. Abaixo, os índices detalhados: