No 2º turno, Lula tem 47% e Flávio Bolsonaro 43% e seguem empatados tecnicamente, diz BTG/Nexus

Na pesquisa anterior, de 13 de julho, Lula também registrou 47% e Flávio Bolsonaro 44%

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) seguem tecnicamente empatados em um eventual 2º turno das eleições presidenciais.

A conclusão é da pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira (27). Lula, contudo, está numericamente à frente do adversário, no limite da margem de erro.

De acordo com o levantamento, Lula registra 47% das intenções de voto, enquanto Flávio alcança 43%. Esses percentuais são os mesmos da pesquisa de 29 de junho.

Detalhes da disputa contra Flávio Bolsonaro

Na pesquisa anterior, de 13 de julho, Lula também registrou 47% e Flávio Bolsonaro 44%, um ponto percentual a mais do que na mostra desta segunda. Brancos, nulos ou nenhum dos candidatos somam 9%.

Já os eleitores que afirmaram não saber quem escolher são 1%. A margem de erro do estudo é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%.

Cenários com outros candidatos

Numa eventual disputa contra Romeu Zema (Novo) no 2º turno, o cenário também é de empate técnico, considerando a margem de erro. Lula teria hoje 46% e o ex-governador mineiro 42%.

Brancos, nulos ou nenhum dos candidatos somam 11%, e os que não sabem são 1%. Na pesquisa de 13 de julho, o presidente venceria o ex-governador de Minas Gerais por 47% a 40%.

No cenário contra Ronaldo Caiado (PSD), o cenário também é de empate técnico, com Lula pontuando 45% e o ex-governador de Goiás 43%. Brancos, nulos ou nenhum dos candidatos somam 10%.

Eleitores que não sabem são 2%. Na pesquisa de 13 de julho, na simulação de 2º turno, Lula liderava com 47% e o ex-governador de Goiás registrava 38%.

Quando o candidato da oposição é o ativista Renan Santos (Missão), Lula seria reeleito por 47% a 39%, se a eleição fosse realizada hoje. Brancos, nulos ou nenhum dos candidatos somam 13%.

Eleitores que não sabem são 2%. Na pesquisa de 13 de julho, na simulação de 2º turno, Lula também liderava com 49% e Renan tinha 35%.

Metodologia da pesquisa

A Nexus ouviu 2.004 entrevistados, com 16 anos ou mais, por telefone. As entrevistas foram realizadas de 24 a 26 de julho.