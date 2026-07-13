No 2º turno, Lula tem 47% contra 44% de Flávio Bolsonaro, aponta BTG/Nexus

O presidente Lula também venceria o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) por 47% a 40%

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) seguem tecnicamente empatados, no limite da margem de erro. Os dados são de um eventual segundo turno da eleição presidencial, segundo pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira (13).

De acordo com o levantamento, Lula registra 47% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro alcança 44%, mantendo os mesmos percentuais da última pesquisa, de 29 de junho.

Neste cenário, brancos, nulos ou nenhum dos candidatos somam 8% dos entrevistados. Já os eleitores que afirmaram não saber totalizam 1%.

Outros Cenários de Segundo Turno

O presidente Lula também venceria o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) por 47% a 40%. Brancos, nulos ou nenhum dos candidatos somam 11%, e os que não sabem representam 2%.

No cenário contra Ronaldo Caiado (PSD), Lula também registra 47% dos votos. O ex-governador de Goiás, por sua vez, alcança 38% das intenções. Brancos, nulos ou nenhum dos candidatos somam 13%, e 2% dos eleitores não sabem.

Quando o candidato da oposição é o ativista Renan Santos (Missão), Lula seria reeleito com 49% dos votos, contra 35% de Renan. Brancos, nulos ou nenhum dos candidatos somam 14%, e os que não sabem representam 2% dos eleitores.

Motivação do Voto dos Eleitores

O levantamento também investigou a motivação da escolha dos eleitores no principal cenário de segundo turno, entre Lula e Flávio Bolsonaro. Entre os entrevistados que declaram voto no atual presidente, 75% afirmam que o apoiam por considerá-lo o melhor candidato para governar o país.

Outros 19% dos eleitores de Lula dizem votar nele principalmente para impedir a eleição do senador. Os 6% restantes não souberam responder ou não responderam à questão.

Já entre os eleitores de Flávio Bolsonaro, 62% afirmam que o parlamentar é o candidato mais preparado para governar. Por outro lado, 32% declaram que o principal motivo do voto é derrotar Lula.

Os 6% restantes dos eleitores de Flávio Bolsonaro não sabem ou não responderam à motivação da escolha.

Detalhes da Pesquisa BTG/Nexus

A pesquisa BTG/Nexus ouviu 2.003 entrevistados com 16 anos ou mais, por telefone. As entrevistas foram realizadas no período de 10 a 12 de julho.