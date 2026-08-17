No 1º turno, Lula lidera com 41% e Flávio Bolsonaro tem 36%, aponta pesquisa BTG/Nexus

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera o primeiro turno da disputa presidencial com 41% das intenções de voto contra 36% do senador Flávio Bolsonaro (PL), segundo pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira, 17.

A intenção de voto no petista na disputa no primeiro turno oscilou positivamente em 1 ponto porcentual na comparação com a pesquisa divulgada em 10 de agosto, quando Lula havia pontuado 40%. Flávio Bolsonaro também oscilou um ponto para cima, de 35% na mostra anterior para 36% no levantamento de hoje. A vantagem do petista, portanto, se manteve em 5 p.p.

Veja um cronograma das variações de vantagem do atual mandatário sobre o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro no último mês:

- 29 de junho: Lula tinha 8 pontos porcentuais de vantagem em relação a Flávio - 13 de julho: vantagem do petista era de 6 p.p; - 27 de julho: subiu para 9 pontos porcentuais. - 3 de agosto: vantagem caiu para 4 pontos; - 10 de agosto: voltou a subir para 5 pontos. - 17 de agosto: se manteve em 5 pontos.

O ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) aparece em terceiro lugar, com 5%, empatado tecnicamente com o ativista Renan Santos (Missão), que pontuou 4%, e com o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), também com 4%. Brancos, nulos ou nenhum candidato somam 5%. Eleitores que não sabem são 2%. Na mostra anterior, Caiado também tinha 5%, Renan tinha 4% e Zema 3%.

No primeiro turno, dos beneficiários Bolsa Família, 66% votam em Lula e 20% em Flávio. Dentre os não beneficiários do Bolsa Família no primeiro turno, 39% votam em Lula e 38% em Flávio Bolsonaro.

A Nexus ouviu 2.003 entrevistados, com 16 anos ou mais, por telefone, de 14 a 16 de agosto. A margem de erro é de 2 p.p., para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-03317/2026.