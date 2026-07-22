Não é verdade que tarifaço é bom eleitoralmente, diz ministro Elias Rosa

O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Márcio Elias Rosa, afirmou nesta quarta-feira (22) que a ideia de uma melhora na relação entre Brasil e Estados Unidos com uma simples mudança de governo no país não é verdadeira. Ele destacou que o distanciamento atual não é benéfico e que o 'tarifaço' comercial é prejudicial para todos.

Segundo Elias Rosa, há um equívoco em supor que o Brasil, ou seu governo, se beneficiaria eleitoral ou politicamente da ocorrência de um tarifaço, como alguns, especialmente os bolsonaristas, poderiam pensar. O ministro reforçou que a medida é 'ruim para todo mundo'.

Mesmo com uma eventual alteração de poder no Brasil, os Estados Unidos manteriam a pressão comercial, impulsionados pela sua política de reindustrialização interna. Elias Rosa também refutou que as posições públicas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em relação a Donald Trump tenham sido o fator decisivo para a piora das relações ou para o tarifaço, considerando essa uma resolução fácil caso fosse o único problema.

Parceria Estratégica e Distanciamento

Pelo contrário, o ministro enfatizou que os Estados Unidos são um parceiro estratégico para o Brasil. Existe uma conexão natural e cultural entre os povos, cuja vocação é a proximidade crescente. Ele reiterou que 'esse distanciamento não convém sobre nenhum aspecto, nem no eleitoral'.

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