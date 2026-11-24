MP Eleitoral pede desaprovação das contas apresentadas pelo senador eleito André do Prado

Em nota, ele afirmou que o atraso se trata de uma falha operacional que decorreu "do recebimento simultâneo de duas transferências pela campanha"

O Ministério Público Eleitoral (MPE), por meio da Procuradoria Regional Eleitoral de São Paulo (PRE-SP), se manifestou pela desaprovação das contas da campanha do senador eleito André do Prado (PL-SP). Segundo o parecer assinado pelo Procurador Regional Eleitoral, Paulo Taubemblatt, o relatório financeiro de doação, que totaliza R$ 3,5 milhões, foi apresentado após o prazo legal. O valor representa cerca de 49,5% das receitas totais da campanha.

André do Prado é presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo e foi eleito para o Senado Federal nas eleições de 2026. Em nota, ele afirmou que o atraso se trata de uma falha operacional que decorreu "do recebimento simultâneo de duas transferências pela campanha".

O procurador Paulo Taubemblat seguiu o parecer apresentado pela Coordenadoria de Contas Eleitorais e Partidárias, área técnica do TRE-SP, nesta segunda-feira, 23. O documento aponta que o valor foi recebido no dia 24 de agosto e comunicado em 29 do mesmo mês, ultrapassando o tempo estabelecido pela legislação, de 72h.

Segundo o relatório, o senador eleito alega que a inconsistência não ocorreu de uma omissão proposital, mas por um equívoco na conferência de movimentações financeiras.

O relatório da área técnica do TRE afirma, porém, que apesar da resposta oferecida por Prado, "permanece intempestivo o envio à Justiça Eleitoral do relatório financeiro ..., já que o prazo legal foi ultrapassado em dois dias".

Em manifestação registrada no site de consulta do Tribunal Regional Eleitoral nesta terça-feira, a defesa do senador eleito afirma que o caso se trata de um "único relatório financeiro, referente a uma única transferência financeira realizada pelo próprio partido, comunicada com dois dias de atraso". O advogado também afirma que a informação foi disponibilizada logo no início da campanha.

Leia a íntegra da nota de André do Prado:

Conforme demonstrado, a única ressalva apontada diz respeito ao envio, com dois dias de atraso, do relatório financeiro referente a uma doação de R$ 3,5 milhões realizada pelo Diretório Nacional do Partido Liberal (PL), com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).

Trata-se de uma falha operacional, decorrente do recebimento simultâneo de duas transferências pela campanha, e não de qualquer irregularidade na origem ou na destinação dos recursos. A doação foi integralmente identificada e registrada espontaneamente pela campanha, antes de qualquer apontamento da Justiça Eleitoral, ainda no início do período eleitoral.

É importante destacar que esse atraso não comprometeu a transparência, a fiscalização ou a confiabilidade das contas. Não foram registrados recursos de origem não identificada, fontes vedadas, despesas sem comprovação ou valores a serem devolvidos ao Tesouro Nacional.