Motta acionou Itamaraty para tirar prefeitos brasileiros com segurança de Israel

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou na manhã desta sexta-feira, 13, que está em contato com o chefe do Itamaraty, o ministro Mauro Vieira, para "garantir a segurança e o retorno de todos os que estão em Israel", após prefeitos brasileiros precisarem se abrigar em bunkers devido aos ataques israelenses contra o Irã.

Uma comitiva formada por cerca de 25 prefeitos brasileiros viajou a Israel no domingo, 8, a convite do governo local, para conhecer modelos de segurança pública e inovações tecnológicas na área.

O prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União), que participa da comitiva, relatou ter sido acordado na madrugada de quinta-feira, 12, por sirenes que alertavam a população a buscar abrigo diante da ameaça de ataques aéreos.

"O prefeito de João Pessoa, na Paraíba, está aqui, está o prefeito de Macaé (RJ), está o prefeito de Nova Friburgo (RJ), tem representantes aqui de municípios do Paraguai, do Uruguai, da Argentina, da Colômbia, do Panamá", afirmou o prefeito de Belo Horizonte à Rádio Itatiaia.

O prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena (PP), afirmou em suas redes sociais que precisou se proteger em um abrigo universitário. Lucena disse que está em contato com Hugo Motta, e que o presidente da Câmara já acionou o Itamaraty para antecipar seu retorno ao Brasil.

"O espaço aéreo está fechado e já tivemos contato com a embaixada sobre a possibilidade de antecipar o retorno, mas vamos ver como isso é possível", disse o prefeito paraibano.

Em seu perfil no X (antigo Twitter), Motta informou que a Câmara dos Deputados está acompanhando o caso. O Estadão procurou o Itamaraty para saber quando está previsto o retorno dos brasileiros, mas ainda não obteve retorno.

Israel bombardeira o Irã

Israel bombardeou diversos alvos no Irã, na madrugada desta sexta-feira (horário local, noite de quinta-feira no Brasil), no que chamou de "ataques preventivos" em meio ao acirramento das tensões no Oriente Médio. O governo israelense alertou sua população para o risco iminente de uma retaliação com "mísseis e drones" vindos do território iraniano.

Segundo o primeiro-ministro israelense, Binyamin Netanyahu, o alvo da operação intitulada "Nação de Leões" foi o programa nuclear do Irã, em uma "operação militar direcionada para reverter a ameaça iraniana à própria sobrevivência de Israel".

De acordo com a mídia estatal, o ataque resultou na morte dos dois mais altos líderes militares do Irã: o comandante das Forças Armadas, Mohammad Bagheri, e o comandante da Guarda Revolucionária, Hossein Salami. O general Gholamali Rashid, vice-comandante das Forças Armadas, também foi morto.

As explosões foram ouvidas na capital iraniana, Teerã. Outros bombardeios aconteceram nas cidades de Tabriz, Isfahan, Kermanshah, Arak e Natanz. Em Trabiz e Natanz, os ataques foram dirigidos contra instalações nucleares.