Moraes marca depoimento de Flávio sobre suspeita de calúnia contra lula para dia 28 de julho

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que a Polícia Federal (PF) colha, no dia 28 de julho, o depoimento do senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ).
A oitiva está marcada para as 14h. Ela faz parte da investigação que apura se o parlamentar cometeu o crime de calúnia contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Esta investigação tem como base uma publicação feita por Flávio Bolsonaro na rede social X. A postagem foi realizada em 3 de janeiro.
Conteúdo da publicação investigada
Na publicação, o senador compartilhou imagens de Lula ao lado do então presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. A postagem foi acompanhada da mensagem: "Lula será delatado. É o fim do Foro de São Paulo: tráfico internacional de drogas e armas, lavagem de dinheiro, suporte a terroristas e ditaduras, eleições fraudadas".