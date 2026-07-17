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Moraes marca depoimento de Flávio sobre suspeita de calúnia contra lula para dia 28 de julho

A investigação tem como base uma publicação feita por Flávio Bolsonaro na rede social X

Estadão Conteúdo

17 de julho de 2026 às 10:41

Alexandre de Moraes

Alexandre de Moraes ( Foto: Reprodução/STF via Yotube )

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que a Polícia Federal (PF) colha, no dia 28 de julho, o depoimento do senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

A oitiva está marcada para as 14h. Ela faz parte da investigação que apura se o parlamentar cometeu o crime de calúnia contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Esta investigação tem como base uma publicação feita por Flávio Bolsonaro na rede social X. A postagem foi realizada em 3 de janeiro.

Conteúdo da publicação investigada

Na publicação, o senador compartilhou imagens de Lula ao lado do então presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. A postagem foi acompanhada da mensagem: "Lula será delatado. É o fim do Foro de São Paulo: tráfico internacional de drogas e armas, lavagem de dinheiro, suporte a terroristas e ditaduras, eleições fraudadas".

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FLÁVIO BOLSONARO/CALÚNIA/LULA/GONET/INQUÉRITO/PGR/DEVOLUÇÃO/PF/OITIVA/DATA