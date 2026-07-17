Moraes marca depoimento de Flávio sobre suspeita de calúnia contra lula para dia 28 de julho

A investigação tem como base uma publicação feita por Flávio Bolsonaro na rede social X

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que a Polícia Federal (PF) colha, no dia 28 de julho, o depoimento do senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

A oitiva está marcada para as 14h. Ela faz parte da investigação que apura se o parlamentar cometeu o crime de calúnia contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Esta investigação tem como base uma publicação feita por Flávio Bolsonaro na rede social X. A postagem foi realizada em 3 de janeiro.

Conteúdo da publicação investigada