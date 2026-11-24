Mendonça libera de prisão preventiva investigados no caso das fraudes do INSS

Os investigados também estão proibidos de ter acesso às repartições, instalações e dependências do INSS e da Dataprev

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça revogou na segunda-feira, 23, a prisão preventiva de três investigados no esquema de fraudes do Instituto Nacional de Segurança Social (INSS).

Atendendo a pedidos das defesas, o ministro revogou a prisão domiciliar de Adroaldo da Cunha Portal, ex-secretário-executivo do Ministério da Previdência, e as preventivas de Rubens Oliveira Costa e de Milton Salvador de Almeida Júnior.

A prisão preventiva de Adroaldo Portal já tinha sido convertida em domiciliar, anteriormente, em razão de deficiência física.

A revogação das prisões prevê uma série de medidas, estabelecidas por Mendonça, que devem ser obedecidas pelos investigados. Os três terão que usar tornozeleira eletrônica e não poderão sair da comarca de residência. Eles também estão proibidos de deixar o País. Além disso, não poderão entrar em contato com os demais investigados e com testemunhas relacionadas à Operação Sem Desconto.

Os investigados também estão proibidos de ter acesso às repartições, instalações e dependências do INSS e da Dataprev, bem como às sedes, dependências, escritórios ou instalações de qualquer entidade associativa de empresas investigadas.

Mendonça argumenta ainda que a prisão de Adroaldo ocorreu em razão de sua alta posição no Ministério da Previdência Social, o que poderia influenciar servidores, documentos e sistemas administrativos. No entanto, diante de sua exoneração, essa ameaça extinguiu-se.

Os três são investigados pela Polícia Federal (PF) e pela Controladoria-Geral da União (CGU) no âmbito da Operação Sem Desconto, que apura descontos associativos não autorizados de aposentados e pensionistas do INSS. Segundo a investigação, quase R$ 8 bilhões foram desviados em descontos irregulares desde 2016. A operação derrubou o então presidente da autarquia Alessandro Stefanutto.

Adroaldo, antes de ocupar o cargo de secretário-executivo do Ministério da Previdência Social, foi assessor parlamentar. Ele é apontado pela PF como um dos intermediários que recebia valores oriundos do esquema em nome do senador Weverton Rocha (PDT-MA).

Na decisão, Mendonça aponta, como elementos indiciários, depósitos em espécie no valor total de R$ 249.900,00, feitos entre 2023 e 2024, na titularidade de Adroaldo. Dois deles foram feitos por seu filho Eduardo Silva Portal.

Além disso, aponta a descoberta de planilhas de controle de movimentações financeiras de associações e sociedades de empresas que tinham o registro de pagamento de R$ 50.000,00 para uma pessoa identificada como "ADRO".