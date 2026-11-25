Lula tem reuniões com ministro da Justiça e com ministra da Casa Civil nesta quarta-feira

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reúne-se com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva, nesta quarta-feira, 25, às 10h30, no Palácio da Alvorada. Às 15h, a agenda prevê reunião com a ministra da Casa Civil, Miriam Belchior, também no Alvorada.

Apesar da agenda não detalhar, além de Belchior, integrantes da equipe econômica devem participar desse encontro. A reunião consta da agenda do ministro do Planejamento, Bruno Moretti. Conforme noticiou o Estadão, Lula deve se reunir com a equipe econômica nesta quarta-feira para definir o escopo e o alcance das novas medidas de ajuste fiscal que constarão em uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC) a ser enviada ao Congresso Nacional.