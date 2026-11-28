Lula pede desculpas por chamar FHC de morto-vivo: Prometo nunca mais cometer uma gafe dessas

Neste sábado, 28, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu desculpas à família do ex-presidente da República Fernando Henrique Cardoso (PSDB), que sofre de Alzheimer em estágio avançado, por chamá-lo de "morto-vivo" durante um evento no Rio de Janeiro.

"Ontem eu estava no Rio de Janeiro fazendo um encontro com as pessoas idosas, porque eu quero criar uma política para cuidar dos idosos. E na minha fala eu cometi uma gafe muito ruim, que eu disse que eu não quero as pessoas...um exílio para as pessoas, que eu quero fazer as pessoas viverem", disse.

"E citei o Fernando Henrique Cardoso, que parece que está, me parece que com demência generalizada, e eu disse um morto-vivo. Foi uma falha minha. Eu quero pedir desculpa ao Paulo Henrique, você e à sua família, aos seus familiares, e ao povo brasileiro. E prometo nunca mais cometer uma gafe dessas."

A fala de Lula ocorreu em um discurso no Rio de Janeiro, em conversa com um grupo de idosos, no qual agradeceu pelo esforço que fizeram para votar no segundo turno das eleições presidenciais e reforçou que pessoas mais velhas precisam cuidar da saúde e aproveitar a vida.

Ao defender que os idosos precisam sair de casa e fazer o que gostam, independentemente da idade, Lula afirmou ter visitado recentemente o ex-presidente e fez comentários sobre o estado de saúde de FHC.

"Eu fui um dia desses na casa do presidente Fernando Henrique Cardoso. Ele está com demência. Ele está com 95 anos. Ele já não consegue mais saber quem é filho. Não consegue mais nada. Eu fico imaginando: essa pessoa não vive, não é verdade? É um morto-vivo, não é? Viver é quando a gente levanta de manhã com vontade", disse Lula, em visita a um programa de atenção ao idoso do Hospital Universitário Gaffrée e Guinle.

Em nota, a Fundação FHC criticou a declaração e disse que Lula e Fernando Henrique se encontraram pela última vez em meados de 2024.

Recentemente, FHC também foi exposto por um homem que filmou a casa do ex-presidente e chegou a mostrá-lo dormindo em uma cadeira. Wesley Oliveira acabou indiciado por difamação e discriminação contra pessoa idosa pela Polícia Civil do Estado e proibido de se aproximar de FHC, após a família de Fernando Henrique apontar que as imagens foram feitas sem autorização. Ao deixar a delegacia, ele disse estar arrependido, mas afirmou que foi autorizado a gravar o vídeo.