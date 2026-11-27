Lula: não vamos cortar benefícios do povo pobre desse País

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reforçou, mais uma vez, que seu quarto mandato está comprometido com a melhoria da qualidade de vida da população, com a preservação dos benefícios sociais e com o aprimoramento da gestão dos programas. Lula participou nesta sexta-feira, 27, de um evento com a juventude e o movimento estudantil da Universidade Federal Fluminense (UFF), em Niterói (RJ), em sua primeira visita à cidade desde que foi reeleito para o quarto mandato, há um mês.

"A única coisa que eu posso dizer para vocês é: não haverá hipótese de eu cortar qualquer benefício do povo pobre desse país", disse, sem fazer referência direta ao ajuste fiscal aprovado na última semana. "Mas a gente vai ter que fazer alguns ajustes, porque não pode receber benefício quem não tem direito. Ou seja, tem uma cidade que tem mais pescadores do que habitantes. Não é possível permitir que pessoas que não têm direito estejam recebendo o que pessoas que têm direito não recebem", exemplificou.

Apesar da recepção calorosa e de Lula ter destacado os programas voltados à inclusão social, inúmeros cartazes levados pelos estudantes continham críticas ao ajuste fiscal.

"Somos filhos do Fies e não vamos abrir mão dos nossos direitos", disse o líder estudantil João Paulo Armando. "Não vamos permitir que ninguém o tire da cadeira. Nem o mercado nem os reacionários. Mas as juventudes são diversas e todas viram no senhor a possibilidade de crescimento", complementou, em discurso.

Os estudantes da instituição ganharam projeção nacional depois que uma passeata ocupou as ruas do centro da cidade em resposta ao resultado do primeiro turno da eleição presidencial, quando o então candidato Flávio Bolsonaro (PL) ficou à frente do petista. A mobilização, que tinha a defesa da educação pública entre seus principais pleitos, inspirou atos semelhantes pelo país, com o objetivo de atrair eleitores que não haviam votado e converter votos nulos em votos válidos. Esses fatores efetivamente ajudaram Lula a vencer o segundo turno.

Lula reforçou que o quarto mandato "precisa ser o melhor" de sua vida.

"Eu não me esqueci da universalização do Pé-de-Meia no ensino médio, mas também vamos levar o Pé-de-Meia para a universidade. Eu não quero que nenhuma menina e nenhum menino deixe de estudar porque tem que ajudar no orçamento familiar. Cabe ao Estado brasileiro garantir que cada filho ou filha que nasce nessa pátria tenha o direito de estudar e ter uma vida digna."

Lula foi acompanhado da primeira-dama, Rosângela Janja da Silva; do ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos; do ministro da Educação, Leonardo Barchini, que deu posse ao novo reitor da UFF, Roberto de Souza Salles; da ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck; e do governador interino do Rio de Janeiro, entre outras autoridades.