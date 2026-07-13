Lula lidera com 40% de intenções de voto o 1º turno, diz BTG/Nexus; Flávio Bolsonaro tem 34%

No último levantamento, divulgado em 29 de junho, Lula tinha 8 pontos percentuais (p.p) de vantagem em relação a Flávio: 42% a 34%

A vantagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre o senador Flávio Bolsonaro (PL) nas intenções de voto para a Presidência caiu para 6 pontos percentuais. Os dados são da pesquisa BTG/Nexus, divulgada nesta segunda-feira (13).

Na simulação de primeiro turno, o petista registra 40% das intenções, enquanto o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tem 34%. No levantamento anterior, de 29 de junho, a diferença era de 8 pontos percentuais, com 42% para Lula e 34% para Flávio.

Em terceiro lugar, o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) alcança 5%. Ele está tecnicamente empatado com o ativista Renan Santos (Missão) e o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), ambos com 4% cada.

Outros nomes e decisão de voto

O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa (DC) e Augusto Cury (Avante) registram 2% cada. O deputado federal Aécio Neves (PSDB) soma 1%, e Cabo Daciolo (Mobiliza) não pontuou. Os votos brancos, nulos ou nenhum somam 6%, e 3% dos eleitores não sabem em quem votar.

Entre os eleitores que já escolheram um candidato, 70% afirmam que seu voto está decidido e não deve mudar. Outros 29% ainda consideram a possibilidade de alterar a escolha, enquanto 1% não soube responder à questão.

Metodologia da pesquisa

A Nexus ouviu 2.003 entrevistados, com idade igual ou superior a 16 anos, por telefone. As coletas foram realizadas entre os dias 10 e 12 de julho.