Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Juiz flagrado bebendo vinho e fumando em audiência diz que 'STJ, STF e Moraes são corruptos'

Há 36 anos na carreira, Salles diz ter "conhecimento de causa" sobre as acusações

Estadão Conteúdo
fonte

Juiz flagrado bebendo vinho em audiência ()

Alvo de investigação da Corregedoria do Tribunal de Justiça de Minas Gerais por fumar e entornar uma garrafa de vinho durante uma audiência virtual, o juiz Milton Lívio Lemos Salles gravou um vídeo nesta terça-feira, 11, em que acusa a Corte mineira de "difamação" e afirma que o Tribunal estadual, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), o Supremo Tribunal Federal (STF) e o ministro Alexandre de Moraes "são todos corruptos". Há 36 anos na carreira, Salles diz ter "conhecimento de causa" sobre as acusações.

O Estadão pediu manifestação dos três tribunais citados e do ministro Alexandre de Moraes sobre as acusações de Milton Lívio Lemos Salles. O espaço está aberto para manifestação.

Nesta terça-feira, 11, o corregedor-geral de Justiça de Minas Gerais, desembargador Raimundo Messias Júnior, determinou o afastamento imediato de Milton Lívio após a publicação do vídeo em que faz acusações. A decisão antecipou a reunião do Órgão Especial do Tribunal, que estava prevista para esta quarta-feira, 12, para definir as medidas a serem tomadas diante do episódio do vinho e do cigarro.

"Olha, estou cansado, muito cansado. Estou no vinho, tomando meu café e curtindo minha mulher. Sei de muita coisa desse tribunal", alega o juiz no vídeo de 14 segundos publicado nas redes sociais, referindo-se ao Tribunal de Minas.

"Sei de corrupção do Nelson Missias, do Gilson Lemos, do Luiz Carlos, do Vicente, da compra de mais de 170 Corolas híbridos. Vocês me dão vergonha. Sabe por quê? O tribunal não existe", afirmou, citando nomes de colegas do Tribunal de Minas.

Vicente de Oliveira Silva é o atual presidente do TJ de Minas. Gilson Lemos é ex-presidente do tribunal. Luiz Carlos Corrêa Júnior foi corregedor-geral; Nelson Missias também foi presidente da Corte mineira.

A reportagem pediu manifestação dos citados pelo juiz Salles. O espaço está aberto.

"Hoje só existe computador e os prédios vazios, custando luz, energia e funcionários. Eu tenho coragem de bater no peito. Meu nome é Milton Lívio Lemos Salles, filho do Tibagy Salles (ex-desembargador do TJ de Minas)", seguiu.

Ao final de sua manifestação, ele fez um desafio: "E se alguém quiser bater de frente comigo, em alguma TV, no Jornal Nacional, o que é que seja, eu estou à disposição. Muito obrigado".

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Juiz

audiência

MG

vinho

cigarro

investigação

Corregedoria
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

eleições 2026

Lula usa chapéu pela primeira vez em foto de urna; TSE flexibilizou regra em 2022

A regra eleitoral, em princípio, veda o uso de adornos na foto de urna

11.08.26 22h17

Patrimônio de líder do PL na Câmara cresce de R$7,7 mil para R$ 600 mil em quatro anos

11.08.26 22h07

Política

Corrida contra o imposto: famílias antecipam doação de bens para fugir de alíquota mais alta

'O motor desse movimento é o medo da alta carga tributária', diz, em Belém, o advogado tributarista Gabriel Margalho

11.08.26 21h42

investigação

Moraes determina busca contra fonte de jornalista que publicou texto sobre carro usado por Dino

Moraes aponta Raimundo Cutrim como fonte de informações publicadas pelo jornalista Luís Pablo Conceição Almeida

11.08.26 21h23

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

POLÊMICA

Acusado de estuprar adolescente de apenas 13 anos, vice de Flávio Bolsonaro desagrada aliados

Membros da campanha do senador criticam decisão por nome com histórico de investigações e que não agrega votos

05.08.26 15h17

projeto

Neymar pode virar persona non grata em Belém; entenda a proposta

"Aqui, a arrogância de bilionário não é bem-vinda", declarou a autora da proposta

05.08.26 9h43

ENTREVISTA EXCLUSIVA

Empate técnico entre Hana e Daniel indica disputa aberta pelo governo do Pará, avalia CEO da Quaest

Felipe Nunes afirma que associação com Helder impulsiona crescimento de Hana, enquanto Daniel precisará reforçar atributos durante a campanha

08.08.26 16h30

EXCLUSIVO

Disputa pelo Senado no Pará segue aberta e segundo voto pode definir resultado, avalia CEO da Quaest

Felipe Nunes destaca que eleição para duas vagas amplia possibilidade de mudanças no cenário e afirma que alto índice de indecisos impede prognósticos neste momento

08.08.26 17h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda