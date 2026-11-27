Jones Manoel, deputado eleito pelo PSOL, critica escolha de Trabuco para pasta da Fazenda

O deputado federal eleito Jones Manoel (PSOL-PE criticou, em suas redes sociais, a indicação de Luiz Carlos Trabuco Cappi para comandar o Ministério da Fazenda no governo Lula 4, destacando que a escolha "frustra as expectativas das ruas" e remete à política de ajuste fiscal adotada pelo ex-titular dessa pasta - Joaquim Levy -, no segundo mandato de Dilma Rousseff (PT). "O ajuste fiscal comandado por Joaquim Levy, também do Bradesco, afundou a economia brasileira, dobrou a taxa de desemprego, fortaleceu a extrema direita e deu as condições políticas para o golpe contra a presidenta Dilma ser vitorioso."

Nas críticas, o psolista disse também que, "em nenhum momento, foi prometido que a política econômica do governo Lula 4 seria uma política econômica comandada por um banqueiro e pautada em austeridade". Segundo ele, a escolha do banqueiro vai na contramão das expectativas dos trabalhadores e dos jovens que se mobilizaram em prol de Lula para derrotar o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no segundo turno da corrida presidencial de outubro.