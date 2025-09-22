Governo Trump sanciona mulher de Alexandre de Moraes com base na Lei Magnitsky

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos sancionou nesta segunda-feira, 22, a mulher do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, a advogada Viviane Barci de Moraes, e o Instituto Lex, com base na Lei Magnistky.

Viviane e o instituto, que pertence a ela e aos três filhos do casal, foram adicionados à lista oficial do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (Ofac).

A sanção é uma das respostas prometidas pelo governo Donald Trump como reação à condenação na trama golpista de Jair Bolsonaro. Trump considera a sentença uma "caça às bruxas" e adiou por alguns dias o anúncio, que estava em discussão em Washington. Novas medidas podem ser anunciadas.

Moraes foi sancionado com base na lei em julho, no mesmo dia em que Trump oficializou a tarifa de 50% a produtos brasileiros.