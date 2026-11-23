Governador de Minas anuncia mudança para a China após fim do mandato

O governador afirmou que a mudança será, pelo menos, pelo período do primeiro semestre do ano

Governador de Minas anuncia mudança para a China após fim do mandato Mateus Simões era vice de Zema e tentou a reeleição, conquistando o segundo turno O atual governador de Minas Gerais, Mateus Simões (PSD), anunciou nesta segunda-feira, 23, mudança para a China após o fim do mandato, no início de 2027.

O comunicado foi feito durante a participação virtual de Simões na cerimônia de posse do novo procurador-geral do Ministério Público de Minas, Carlos Eduardo Ferreira Pinto. As informações são do jornal O Tempo.

O governador afirmou que a mudança será, pelo menos, pelo período do primeiro semestre do ano. A partida tem como razão um convite do governo e de uma universidade para lecionar.

"Eu assumo uma cadeira para lecionar no começo do próximo ano. E o motivo do convite não é outro senão o sucesso de uma administração feita com caráter técnico", declarou Simões.

Simões volta ao cargo no próximo sábado, 28 de novembro, após cumprir agenda oficial nos países da China, da Turquia e do Reino Unido. Na sua ausência, o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), Tadeu Leite (MDB) exerceu as funções de governador.