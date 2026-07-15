Genial/Quaest: Lula amplia vantagem e venceria Flávio Bolsonaro nos dois turnos

Levantamento divulgado nesta quarta (15) aponta o presidente com 45% das intenções de voto no 2º turno, contra 37% do senador

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ampliou sua vantagem sobre o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) na disputa presidencial, em ambos os turnos. Os dados são da pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quarta-feira (15), e mostram um crescimento do petista.

Em um eventual segundo turno da eleição ao Palácio do Planalto, Lula registra 45% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro alcança 37%. A diferença, de 8 pontos percentuais, é maior que a da pesquisa anterior, de 10 de junho, quando Lula tinha 44% e o parlamentar 38%.

O levantamento também aponta que 14% dos eleitores pretendem votar em branco, nulo ou não irão votar. Outros 4% ainda se declaram indecisos sobre a escolha do candidato para a disputa.

Lula em outros cenários de 2º turno

A pesquisa também avaliou outros cenários para o segundo turno da eleição presidencial. O presidente Lula venceria o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) por 45% a 36%. Neste cenário, 15% somam brancos, nulos ou não vão votar, e 4% estão indecisos.

Contra Romeu Zema (Novo), ex-governador de Minas Gerais, Lula registra 45% das intenções de voto, e Zema, 35%. Um total de 16% dos eleitores opta por branco, nulo ou não votar, com 4% indecisos.

No cenário em que o candidato da oposição é o ativista Renan Santos (Missão), Lula seria reeleito com 45% dos votos contra 33% de Santos. Brancos, nulos ou os que não votarão somam 18%, e os indecisos representam 4%.

Cenário de 1º Turno

Na simulação para o primeiro turno, Lula teve uma oscilação positiva de 39% para 40% das intenções de voto. Já Flávio Bolsonaro oscilou negativamente de 27% para 28% na mostra divulgada. O ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), aparece em terceira posição, com 4%.

Caiado está tecnicamente empatado com o ativista Renan Santos (Missão), que tem 3%, e com o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), que registra 2%. Outros candidatos como Cabo Daciolo (Mobiliza), Joaquim Barbosa (DC), Augusto Cury e Samara Martins (UP) têm 1% cada.

Hertz Dias (PSTU), Heró Bezerra (PRTB) e Edmilson Costa (PCB) não pontuaram no levantamento. Eleitores indecisos somam 11%, e brancos, nulos ou nenhum representam 8% do total.

Decisão de voto e metodologia

Entre os eleitores que já definiram um candidato à Presidência, 65% afirmam que seu voto está decidido e não deve mudar até as eleições. Os 35% restantes dizem que ainda podem modificar sua escolha até o pleito.