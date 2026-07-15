Genial/Quaest: 50% dizem que conhecem e não votariam em Lula; 57% dizem o mesmo de Flávio

Dados divulgados nesta quarta (15) mostram que patamar de Flávio Bolsonaro é o mais alto, superando Lula (50%) e Caiado (34%)

A rejeição ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para a disputa à Presidência da República atingiu 57%, conforme pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 15. Este é o patamar mais elevado entre os pré-candidatos analisados no levantamento.

O resultado representa um aumento de 1 ponto percentual (p.p.) em relação ao último levantamento, realizado em 10 de junho. Para comparação, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é rejeitado por 50% dos entrevistados.

A pesquisa aponta que 47% dos entrevistados afirmam conhecer e votariam no petista, enquanto Flávio Bolsonaro mantém o maior índice de reprovação entre os nomes pesquisados.

Comparativo de rejeição entre pré-candidatos

Entre outros pré-candidatos, o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) registra 34% de rejeição, e o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) aparece com 31%.

Cabo Daciolo (Mobiliza) tem 27% de rejeição, seguido pelo ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa (DC), com 18%. O ativista Renan Santos (Missão) é rejeitado por 17%.

Augusto Cury (Avante) tem 16% e Samara Martins (UP) registra 11%. Edmilson Costa (PCB) e Heró Bezerra (PRTB) têm 10% de rejeição cada. Hertz Dias (PSTU) aparece com 8%, o menor índice entre os citados.

Metodologia da pesquisa Genial/Quaest

A pesquisa Genial/Quaest entrevistou 2.004 pessoas com 16 anos ou mais, de forma presencial. As entrevistas foram realizadas entre os dias 10 e 13 de julho.