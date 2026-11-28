Fundação FHC contesta Lula e diz que último encontro com o ex-presidente aconteceu em 2024

A Fundação FHC divulgou uma nota na noite de sexta-feira, 27, em que lamenta a declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre a saúde do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e contesta o relato de uma visita recente. Segundo a entidade, a última vez que os dois se encontraram foi na comemoração dos 30 anos do Plano Real, em junho de 2024.

Em discurso a idosos no Hospital Universitário Gaffrée e Guinle, no Rio de Janeiro, Lula disse ter ido "um dia desses" à casa de FHC, hoje com 95 anos, e afirmou que ele "não consegue mais saber quem é filho". Na ocasião, chamou o tucano de "morto-vivo". FHC foi diagnosticado com a doença de Alzheimer, em estágio avançado.

Em nota publicada na rede social X, a fundação afirmou que "as palavras do atual presidente não correspondem aos fatos".

O encontro de 2024 ocorreu em 24 de junho, na residência de FHC, em São Paulo, durante as celebrações dos 30 anos de existência do Plano Real. A visita foi registrada pelo fotógrafo oficial da Presidência da República, Ricardo Stuckert.

A fala de Lula já havia sido criticada pelo presidente do PSDB, Aécio Neves, que a classificou como "lamentável" e disse que pessoas acometidas pela doença devem ser tratadas "com cuidado, carinho e respeito".