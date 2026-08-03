Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

'Flávio não entende do assunto', afirma Caiado ao disputar eleitorado do agronegócio

Estadão Conteúdo

Em busca de ampliar seu espaço na corrida ao Palácio do Planalto, o candidato do PSD à Presidência da República, Ronaldo Caiado, elevou o tom contra o adversário Flávio Bolsonaro (PL) ao disputar a identificação com o agronegócio. Em entrevista concedida ao canal MyNews, o ex-governador de Goiás afirmou que possui uma trajetória consolidada no setor e questionou a capacidade do rival para representar os interesses dos produtores rurais.

Ao comentar o apoio que parte do agronegócio tem demonstrado ao candidato do PL, Caiado afirmou que sua ligação com o segmento é construída ao longo de décadas, diferentemente, segundo ele, da relação de Flávio Bolsonaro. Caiado declarou que seu histórico na defesa do setor lhe dá autoridade para discutir políticas voltadas ao campo.

Durante a entrevista, Caiado associou o desenvolvimento econômico de regiões agrícolas ao fortalecimento da produção rural. Como exemplo, mencionou áreas de expansão da fronteira agrícola, como o Matopiba, além dos Estados de Goiás e Mato Grosso, argumentando que esses locais apresentam melhores indicadores de renda, educação e qualidade de vida em razão do crescimento do agronegócio.

Caiado também criticou os governos do PT por, segundo ele, enfraquecerem políticas estruturantes voltadas ao campo, como a Embrapa. Afirmou que os produtores enfrentam dificuldades em razão do cenário econômico. "O agronegócio não aguenta produzir com essa taxa de juros", declarou.

Questionado sobre o fato de seu discurso ainda não se refletir em maior apoio eleitoral entre produtores rurais, Caiado respondeu que acredita que sua base ainda não se mobilizou. "Meu eleitorado do agro ainda não acordou", afirmou. Ele também atribuiu a vantagem de Flávio Bolsonaro à estrutura política construída pelo PL ao longo dos últimos anos e lembrou que somente recentemente passou a contar com o apoio do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab.

Ao falar sobre a disputa presidencial, o ex-governador afirmou que sua prioridade é ultrapassar Flávio Bolsonaro ainda no primeiro turno. Segundo Caiado, uma eventual presença do candidato do PL na etapa decisiva seria favorável ao presidente Lula. "Flávio no segundo turno seria o peru de Natal que Lula deseja enfrentar", disse, acrescentando que o adversário chegaria à fase final da eleição "tendo que ficar se explicando" sobre denúncias.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

eleições 2026

Caiado

Flávio Bolsonaro

agronegócio

eleitorado
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Para 43%, Lula tem respondido mal ao tarifaço de Trump, aponta pesquisa Genial/Quaest

05.08.26 8h37

Tarcísio de Freitas diz que não colocaria o boné de Donald Trump novamente

05.08.26 7h52

Não é prejuízo muito importante para Flávio, diz Tarcísio sobre neutralidade do Republicanos

05.08.26 7h47

Lula é aprovado por 48% e desaprovado por 47%, mesmos porcentuais de julho, diz Genial/Quaest

05.08.26 7h36

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

JORNADA DE TRABALHO

Fim da escala 6x1 opõe setor comercial e sindicatos no Pará

Proposta que reduz carga de trabalho para 40 horas semanais volta à pauta do Senado em agosto e levanta debates sobre demissões e saúde mental

31.07.26 7h00

ELEIÇÕES 2026

MDB oficializa candidaturas de Hana Ghassan ao governo do Pará e de Helder Barbalho ao Senado

Convenção estadual reuniu lideranças políticas no Mangueirinho, em Belém, e marcou o lançamento oficial da chapa para as eleições de 2026

01.08.26 21h11

revelação

'Eu Disse Não!'; ex-comandante da FAB revela bastidores da tentativa de golpe em 8 de janeiro

Obra inédita expõe detalhes de encontros e decisões cruciais para a manutenção da ordem democrática durante período de alta tensão

03.08.26 16h11

Política

Evento do Novo termina em confusão por falta de consenso à candidatura a governo estadual 

Candidato apresentou nome ao governo e dividiu a base de apoiadores. Presidência disse que ele não alinhou decisão com a legenda.

03.08.26 22h03

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda