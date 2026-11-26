Flávio Bolsonaro sobre escolha de Trabuco para a Fazenda: 'estelionato eleitoral'

O candidato derrotado à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) criticou nesta quinta-feira, 26, a escolha do presidente do Conselho de Administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco Cappi, para comandar o Ministério da Fazenda no quarto mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em publicação no X, o parlamentar acusou o petista de "estelionato eleitoral".

"E o Lula virou 'Faria Limer'!", escreveu Flávio. Na sequência, o senador voltou a acusar o presidente de abuso de poder durante a disputa presidencial. "Além de abusar dos poderes econômico e político em plena campanha, este estelionato eleitoral foi o maior da história!"