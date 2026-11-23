Em Belém, ministra relata ataques após defender Erika Hilton na Câmara

Márcia Lopes relatou sabatina na Câmara dos Deputados e afirmou que orientação do governo federal é combater todas as formas de discriminação

A ministra das Mulheres, Márcia Lopes, afirmou que o enfrentamento à discriminação de gênero, raça e etnia deve orientar as políticas públicas do governo federal. A declaração foi feita nesta segunda-feira (23/11), durante participação na campanha 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência e do Racismo contra as Mulheres, em Belém. Na ocasião, a ministra relatou episódios de questionamentos e críticas que recebeu durante uma sabatina na Câmara dos Deputados, em Brasília, quando foi questionada sobre a atuação da deputada Erika Hilton (Psol-SP) na presidência da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher.

O discurso ocorreu no XIX Encontro Nacional de Pesquisadoras e Pesquisadores em Serviço Social (Enpess), que reúne profissionais, pesquisadores e estudantes entre os dias 23 e 27 de novembro, na capital paraense. Ao falar sobre sua participação na comissão, Márcia Lopes contou que foi questionada por parlamentares sobre temas relacionados à identidade de gênero e à presença de mulheres trans em espaços de representação política.

“Eu fui sabatinada por quatro horas na Câmara Federal, na Comissão Feminina, onde a nossa magnífica Erika Hilton preside. E aí, as deputadas, aquelas deputadas daquele outro lado, começaram me perguntando: ministra, o que a senhora acha de banheiro unissex? O que a senhora acha de uma mulher que não é mulher presidir esta comissão?”, relatou.

A ministra afirmou que respondeu aos questionamentos com base na Constituição Federal e nas diretrizes do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. “Eu sou uma ministra de Estado, eu não acho, eu sigo a Constituição brasileira e, felizmente, como eu nunca largo a Constituição, no artigo 3º está dito que não se pode ter nenhum tipo de discriminação de gênero, raça, sexo, etnia, religião, de nenhuma discriminação”, declarou.

Márcia Lopes também contou que sua resposta foi recebida com aplausos, mas que algumas parlamentares deixaram o plenário. Ela afirmou ainda que, posteriormente, foi alvo de críticas nas redes sociais. “Essa é a orientação do governo, essa é a orientação para todas as políticas públicas pelo comando do presidente Lula”, acrescentou.

A sabatina mencionada pela ministra ocorreu em 6 de maio de 2026, quando a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados recebeu Márcia Lopes para apresentar os planos e a agenda estratégica do Ministério das Mulheres. Na ocasião, também estava prevista a discussão das ações do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio, assinado em fevereiro pelos presidentes dos três Poderes. A audiência foi solicitada pelas deputadas Erika Hilton (Psol-SP), Laura Carneiro (PSD-RJ), Adriana Accorsi (PT-GO) e Socorro Neri (PP-AC).

Encontro em Belém

A participação do Ministério das Mulheres no Enpess integra a programação nacional dos 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência e do Racismo contra as Mulheres. Durante o evento, a pasta apresenta experiências de escuta e participação social desenvolvidas pela Assessoria de Participação Social e Diversidade (Aspad).

Uma das iniciativas é a Tenda Lilás, instalada no Centro Cultural e Turístico Tancredo Neves (Centur). A estrutura itinerante promove ações de informação sobre os direitos das mulheres, orientação sobre políticas públicas, mobilização social e divulgação de canais de denúncia, como o Ligue 180.

Entre dezembro de 2025 e julho de 2026, a iniciativa realizou 50 agendas presenciais em 30 territórios de 21 estados e do Distrito Federal. No mesmo período, foram promovidos 37 encontros de troca de saberes com movimentos sociais e redes de proteção, reunindo 953 lideranças.

A programação também inclui o lançamento do livro Quando o Estado Escuta – Vozes, Redes e Territórios: a experiência lilás da Assessoria de Participação Social e Diversidade no Ministério das Mulheres. Organizada pela chefe da Aspad, Kênia Figueiredo, a publicação reúne experiências e metodologias de diálogo entre o poder público e a sociedade.

A obra aborda temas como diversidade, interseccionalidade, comunicação pública, formação cidadã e articulação de redes. Entre as experiências apresentadas estão a Tenda Lilás e os Muros Memoriais pela Vida das Mulheres, iniciativa que utiliza a arte urbana e a memória para conscientizar a população sobre a violência de gênero.