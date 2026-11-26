Em Belém, Flávio Dino defende controle de emendas para combater corrupção

Ministro do STF destacou a importância da transparência e da rastreabilidade dos recursos públicos durante encontro nacional dos Tribunais de Contas, em Belém

O controle das emendas parlamentares e a transparência na aplicação dos recursos públicos são fundamentais para o combate à corrupção no Brasil. A avaliação foi apresentada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino, durante palestra realizada nesta quinta-feira (26), no 10º Encontro Nacional dos Tribunais de Contas (10º ENTC), em Belém. Segundo o ministro, o volume destinado às emendas parlamentares chegou a R$ 60 bilhões em 2026, com previsão de alcançar R$ 85 bilhões em 2027, o que reforça a necessidade de mecanismos efetivos de fiscalização.

Com o tema “O Constitucionalismo e o combate à corrupção”, a palestra ocorreu no terceiro dia do evento, realizado no Hangar – Centro de Convenções da Amazônia. O encontro começou na terça-feira (24) e segue até sexta-feira (27), reunindo representantes dos 33 Tribunais de Contas do país.

Ao abordar os valores movimentados pelas emendas, Dino ressaltou que a destinação de recursos públicos dessa dimensão não pode ocorrer sem mecanismos que permitam acompanhar sua aplicação. Nesse contexto, destacou a atuação do STF na criação de um marco normativo para garantir a rastreabilidade das verbas parlamentares.

“Tem que ter transparência, rastreabilidade, saber onde o dinheiro chega, qual resultado desse repasse?”, afirmou. O ministro também agradeceu aos Tribunais de Contas pelo trabalho de fiscalização realizado a partir das determinações do Supremo. “Os Tribunais ajudaram que a rastreabilidade das emendas se tornasse realidade”, enfatizou.

Combate à corrupção

Durante a palestra, Flávio Dino também relacionou o enfrentamento à corrupção à garantia de direitos fundamentais, mencionando o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) número 16, da Organização das Nações Unidas (ONU), que trata da promoção da paz, da justiça e de instituições eficazes.

O ministro lembrou ainda mudanças na legislação que ampliaram a possibilidade de responsabilização de parlamentares perante o STF. Segundo ele, até o ano 2000, a Corte não havia realizado julgamentos de parlamentares, uma vez que a legislação exigia autorização prévia do Congresso Nacional para o andamento de processos dessa natureza.

A situação mudou com a Emenda Constitucional Nº. 35/2001, de autoria do então deputado Aécio Neves (PSDB), que alterou essa exigência. De acordo com Flávio Dino, atualmente o Supremo aprecia mais de 150 processos relacionados a casos de corrupção envolvendo parlamentares.

Durante a palestra, Flávio Dino também relacionou o enfrentamento à corrupção à garantia de direitos fundamentais, mencionando o ODS número 16, da ONU, que trata da promoção da paz, da justiça e de instituições eficazes (Foto: Emanoel Santos/TCE-PA)

Outro ponto abordado foi a prescrição de processos, considerada pelo ministro um problema que exige atenção das instituições de controle. Ele defendeu o uso de mecanismos de consensualidade pelos Tribunais de Contas para evitar que processos se prolonguem por anos sem uma definição, comprometendo a responsabilização e a recuperação de recursos públicos.

Como exemplo, citou a Ferrogrão, projeto de ferrovia que envolve os estados de Mato Grosso e Pará e cujo processo tramita no STF há nove anos. Dino reconheceu a controvérsia em torno do empreendimento, mas ressaltou a necessidade de que haja uma definição judicial. Ele disse que obras públicas que permanecem por duas décadas sem solução representam custos econômicos e sociais elevados.

O ministro também apontou que diferenças nos prazos adotados pelos próprios Tribunais de Contas podem contribuir para a prescrição de processos. Nesse cenário, a consensualidade seria uma alternativa para evitar prejuízos ao erário e assegurar o julgamento dos responsáveis.

Ao final da palestra, o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA), conselheiro Fernando Ribeiro, entregou a Flávio Dino a Medalha Serzedello Corrêa. A honraria é a mais alta concedida pela Corte paraense e reconhece autoridades e personalidades que se destacam pela idoneidade moral e pela prestação de serviços relevantes ao órgão ou ao Estado.

Controle externo

Antes da participação de Flávio Dino, o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Antônio Anastasia apresentou a palestra “Controle Externo Estratégico”. Ele defendeu a aproximação entre os órgãos de fiscalização e a gestão pública como forma de aperfeiçoar políticas públicas e melhorar os resultados entregues à população.

Ao comentar o debate sobre a reforma administrativa, Anastasia afirmou que o objetivo não deve ser simplesmente cortar gastos, mas aprimorar a gestão e garantir o controle dos recursos públicos. “Legalidade, eficiência e transparência têm que estar paralelas”, assegurou.