Edinho Silva: Democracia está em xeque porque países democráticos votam, mas a vida não muda

O presidente do PT, Edinho Silva, disse nesta segunda-feira, 20, que a democracia está sendo colocada em xeque mundo afora porque os países democráticos "votam, votam e votam, mas a vida não muda". Também disse que a direita usa o sentimento antissistema atual para levar adiante bandeiras do fascismo.

Edinho participou da convenção nacional do PDT em Brasília. Ele afirmou que esta é a eleição "mais importante das nossas vidas" e que a vitória de Lula "significa sinalizarmos para a América Latina que é possível vencer a ultradireita". Em vários países vizinhos, líderes de direita venceram as eleições nos últimos meses - os últimos são o Peru e a Colômbia. Antes, Bolívia e Chile também viram líderes da direita eleitos.

"O fascismo está crescendo no mundo, na sua expressão mais cruel. A xenofobia avança no mundo. Estamos vivendo um período que a humanidade não vivenciava desde o pré da segunda guerra mundial", disse.

"A democracia está sendo colocada em xeque porque sociedade dos países democráticos vota, vota e vota, mas a vida não muda", completou.

Edinho disse que "achávamos que pós-segunda guerra mundial não fôssemos viver perseguição a imigrantes como estamos vendo". Ele afirmou que "a ONU está sendo destruída enquanto instrumento de mediação, massacres estão sendo feitos, territórios sendo ocupados, com a única justificativa de apropriação de riquezas naturais".