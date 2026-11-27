Deputadas de Pernambuco recebem ameaças racistas e misóginas; Polícia Civil investiga

A Polícia Civil de Pernambuco investiga ameaças recebidas por deputadas estaduais por meio de um e-mail, nesta quinta-feira, 26. A mensagem foi enviada para a parlamentar Danielle Portela (PT) e também se referia a outras deputadas. Ainda não se sabe a autoria do texto enviado.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Dani Portela denunciou o caso: "Fui ameaçada de morte. Não é a primeira vez, infelizmente, mas ontem nós recebemos um e-mail com ameaças racistas, misóginas, sexistas, direcionadas a todas as parlamentares da ALEPE, inclusive divulgando os endereços, mas com ameaças racistas específicas para mim e para a deputada Rosa Amorim", disse.

As deputadas Débora Almeida (PSD), Gleide Ângelo (PP) e Simone Santana (PSB) também foram citadas. O autor do texto faz alusão a estupro e ameaça invadir a Assembleia Legislativa do estado com armas e explosivos.

A deputada Dani Portela também conta, no vídeo, que notificou a presidência da Assembleia e a Superintendência de Inteligência (Suint) da Assembleia.

A Polícia Civil de Pernambuco afirmou, em nota, que "investiga o caso de ameaça contra cinco representantes do Poder Legislativo estadual. As diligências estão em andamento, com o objetivo de esclarecer as circunstâncias do ocorrido e identificar a autoria do crime".

O presidente da Alepe, Álvaro Porto (MDB), e a governadora, Raquel Lyra (PSD), se pronunciaram sobre as ameaças.

Porto afirmou que a Assembleia Legislativa de Pernambuco "tomará todas as medidas ao seu alcance para proteger as parlamentares ameaçadas e para que quem fez essas ameaças seja identificado".